Жительница Ленобласти попала в больницу после катаний на «ватрушке», привязанной к машине

Зимние забавы закончились для жительницы Ленобласти поездкой в больницу. Девушка решила покататься на «ватрушке», но не самым обычным способом.

Как стало известно «Фонтанке» 20 декабря, 18-летняя жительница Луги захотела повеселиться и прокатиться на тюбинге. «Ватрушку» она привязала к машине. Катания около озера Омчино завершились не очень удачно. Вечером 19 декабря девушка попала в больницу. По предварительным данным, у пострадавшей множественные травмы. Она находится в состоянии средней степени тяжести.

В декабре текущего года в Красноярске две девушки катались на «ватрушке», которая была привязана к «Хонде». По время очередного резкого поворота катавшиеся попали под машину, ехавшую по встречке. Происшествие закончилось гибелью одной из девушек.