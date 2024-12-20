Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 740мм 84%
Подробнее
8 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Афиша Plus В Театре кукол «Бродячая собачка» Снеговик и Бобик спасут Новый год

В Театре кукол «Бродячая собачка» Снеговик и Бобик спасут Новый год

382
Написать комментарий

В последние дни уходящего года Театр кукол «Бродячая собачка» приглашает юных зрителей и их родителей на волшебное приключение, которое подарит надежду, радость и настоящие новогодние чудеса. 20, 21 и 28 декабря на сцене театра состоятся показы спектакля по мотивам известной сказки Владимира Сутеева «Как снеговик за ёлкой ходил».

Источник:

Режиссер и художественный руководитель театра Альфия Абдулина вместе с художницей Дарьей Пивоваровой создали фантазийный мир, где оживает волшебный лес, в сердце которого обитает сам Дед Мороз. Зрители смогут погрузиться в атмосферу магического праздника, а авторская музыка композитора Артура Варквасова напомнит им о дружбе.

Сюжет спектакля закручивается вокруг переполоха детей — ведь уже наступило 30 декабря, а волшебная ёлка так и не появилась. В надежде на чудо, Снеговик и его верный друг, пёс Бобик, решают отправиться в большое путешествие к Деду Морозу, чтобы передать письмо с заветным желанием. Их ждет множество приключений в волшебном лесу, полном удивительных существ и неожиданных испытаний. Как в настоящей сказке, на протяжении всего пути их будут поддерживать лесные друзья, и только вместе они смогут достичь главного волшебника.

3+

Арина Хек

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Новости компаний
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Новости компаний
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14