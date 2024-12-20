В Театре кукол «Бродячая собачка» Снеговик и Бобик спасут Новый год

В последние дни уходящего года Театр кукол «Бродячая собачка» приглашает юных зрителей и их родителей на волшебное приключение, которое подарит надежду, радость и настоящие новогодние чудеса. 20, 21 и 28 декабря на сцене театра состоятся показы спектакля по мотивам известной сказки Владимира Сутеева «Как снеговик за ёлкой ходил».

Режиссер и художественный руководитель театра Альфия Абдулина вместе с художницей Дарьей Пивоваровой создали фантазийный мир, где оживает волшебный лес, в сердце которого обитает сам Дед Мороз. Зрители смогут погрузиться в атмосферу магического праздника, а авторская музыка композитора Артура Варквасова напомнит им о дружбе.

Сюжет спектакля закручивается вокруг переполоха детей — ведь уже наступило 30 декабря, а волшебная ёлка так и не появилась. В надежде на чудо, Снеговик и его верный друг, пёс Бобик, решают отправиться в большое путешествие к Деду Морозу, чтобы передать письмо с заветным желанием. Их ждет множество приключений в волшебном лесу, полном удивительных существ и неожиданных испытаний. Как в настоящей сказке, на протяжении всего пути их будут поддерживать лесные друзья, и только вместе они смогут достичь главного волшебника.