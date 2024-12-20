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Общество Путин дал гражданство РФ итальянскому оперному режиссеру Джанкарло Дель Монако

Путин дал гражданство РФ итальянскому оперному режиссеру Джанкарло Дель Монако

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3 комментария

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство 80-летнему итальянскому оперному режиссеру Джанкарло Дель Монако. Указ главы государства был опубликован в пятницу, 20 декабря, на портале официального опубликования правовых актов.

«В соответствии с пунктом „а“ статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: 1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Дель Монако Джанкарло, родившийся 28 декабря 1943 года в Италии», — говорится в тексте указа.

Согласно информации с сайта Большого театра, Джанкарло дель Монако — сын известного тенора Марио дель Монако. Оперный режиссер родился в коммуне Виллорба, недалеко от Венеции. Он поставил свыше сотни опер в самых престижных театрах мира в таких городах, как Париж, Милан, Рим, Турин, Неаполь, Барселона, Мадрид, Берлин, Мюнхен, Вена, Цюрих, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Вашингтон, Буэнос-Айрес, Сидней и Пекин. Дель Монако сотрудничает с Большим театром, где в ноябре состоялась премьера «Риголетто» в совместной постановке Валерия Гергиева и итальянского оперного режиссера.

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Комментарии
4
Гротеск
12 минут
Сейчас споет!
282556445
3 минуты
Экзамен на знание русского сдавал лично Путину.
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