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Общество В 55 регионах России начнет действовать туристический налог

В 55 регионах России начнет действовать туристический налог

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5 комментариев

С 1 января 2025 года на территории 55 регионов России вводится туристический налог. Новая мера придет на смену курортному сбору, введение и размер сбора будут устанавливать местные власти, пишет ТАСС 20 декабря.

Такой налог придет на смену курортному сбору, который платят сами туристы, и будет уплачиваться в бюджет отелями и предпринимателями, которые оказывают услугу размещения. В большинстве регионов из списка действие туристического налога будет распространяться на отдельные муниципалитеты.

Так, в Республике Алтай, на Камчатке, в Карелии и Вологодской области новый налог будет действовать на территории всего региона. Некоторые субъекты, например Архангельск, Владикавказ, Екатеринбург, Казань, Омск, Тула, Хабаровск, вводят его лишь в областных центрах.

Вырученные средства пойдут на различные цели, среди которых — улучшение городской инфраструктуры, сохранение природных ресурсов и восполнение дефицита бюджета. При этом налог не коснется льготных категорий граждан, в том числе участников СВО.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ утвердила Госдума 10 июля. 12 июля закон подписал президент Владимир Путин. В Петербурге размер налога составит не менее 100 рублей в сутки. Об особенностях этого налога «Фонтанка» подробно рассказывала здесь.

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Комментарии
6
Заливщик голосовых планок
30 минут
Не пытайтесь покинуть Омск!
Митя Антонов
1 минута
Всю жизнь мечтал о поездке в Омск - туристический кластер, почти собрался, и на тебе! Теперь отложенных денег не хватит, пропала моя мечта!
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