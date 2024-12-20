В 55 регионах России начнет действовать туристический налог

С 1 января 2025 года на территории 55 регионов России вводится туристический налог. Новая мера придет на смену курортному сбору, введение и размер сбора будут устанавливать местные власти, пишет ТАСС 20 декабря.

Такой налог придет на смену курортному сбору, который платят сами туристы, и будет уплачиваться в бюджет отелями и предпринимателями, которые оказывают услугу размещения. В большинстве регионов из списка действие туристического налога будет распространяться на отдельные муниципалитеты.

Так, в Республике Алтай, на Камчатке, в Карелии и Вологодской области новый налог будет действовать на территории всего региона. Некоторые субъекты, например Архангельск, Владикавказ, Екатеринбург, Казань, Омск, Тула, Хабаровск, вводят его лишь в областных центрах.