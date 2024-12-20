Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 740мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город Весна посреди декабря. К снежным препятствиям в Петербурге добавились водные

Весна посреди декабря. К снежным препятствиям в Петербурге добавились водные

2 130
3 комментария
Источник:

Толстая подошва, платформа и резиновые сапоги стали лучшими друзьями петербуржцев в эту пятницу. Снег, что наметало с выходных, частично растаял и превратился в лужи. Особым испытанием становится преодолеть комбо из воды, льда и снежной горки, что образовалось на границах дорог и тротуаров. Тут не помешает рука помощи от доброго прохожего или прохожей.

+4

Резкое потепление пришло в Петербурге накануне. В комитете по благоустройству отмечают, что за 19 декабря в городе выпало порядка 5 сантиметров снега, «но сегодня об этом уже мало кто вспомнит». Дорожные службы продолжают вывозить то, что не успело растаять. За прошедшие сутки вывезли 40 тысяч кубометров, а всего с начала зимы на утилизацию отправили 190 тысяч кубометров снега.

Но оттепель внесла в уборку свои коррективы: приоритет отошел отведению воды с дорог и тротуаров. «Специалисты следят за состоянием входов в ливневую канализацию, при необходимости откапывают участки лотковой зоны и прочищают патрубки, организуют дренажные прорези в стратегически важных местах», — сообщают в комитете.

В пятницу петербургские улицы чистят 1 079 машин и 1 136 дворников.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Петербург Погода в Петербурге Уборка снега Оттепель
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY23
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY23
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
alexadmin
1 час
Интересно, кто-нибудь догадался что первым образом сейчас нужно прочищать ливневки? Вот буквально над каждым люком поставить по специалисту с ломом и лопатой.
DEMOMON
12 минут
Наверное много сегодня будет переломанных.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Новости компаний
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
ТОП 5
Новости компаний
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00