Весна посреди декабря. К снежным препятствиям в Петербурге добавились водные

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Толстая подошва, платформа и резиновые сапоги стали лучшими друзьями петербуржцев в эту пятницу. Снег, что наметало с выходных, частично растаял и превратился в лужи. Особым испытанием становится преодолеть комбо из воды, льда и снежной горки, что образовалось на границах дорог и тротуаров. Тут не помешает рука помощи от доброго прохожего или прохожей.

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Резкое потепление пришло в Петербурге накануне. В комитете по благоустройству отмечают, что за 19 декабря в городе выпало порядка 5 сантиметров снега, «но сегодня об этом уже мало кто вспомнит». Дорожные службы продолжают вывозить то, что не успело растаять. За прошедшие сутки вывезли 40 тысяч кубометров, а всего с начала зимы на утилизацию отправили 190 тысяч кубометров снега.

Но оттепель внесла в уборку свои коррективы: приоритет отошел отведению воды с дорог и тротуаров. «Специалисты следят за состоянием входов в ливневую канализацию, при необходимости откапывают участки лотковой зоны и прочищают патрубки, организуют дренажные прорези в стратегически важных местах», — сообщают в комитете.

В пятницу петербургские улицы чистят 1 079 машин и 1 136 дворников.