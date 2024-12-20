«Ведомости»: Генпрокуратура взыскала миллиарды с экс-губернатора Хабаровского края Фургала

По информации издания, иск был подан в конце июля 2024 года как к самому Фургалу, так и к компаниям, которые, по данным прокуратуры, приносили ему доход через доверенных лиц в тот период, когда он уже был на госслужбе. Речь о девяти фирмах, которые в основном занимались обработкой отходов и лома черных металлов. Сейчас почти все они признаны банкротами.

Прокуратура выяснила, что в период с 2007 по 2020 год Фургал в нарушение закона контролировал указанную отрасль в Дальневосточном регионе и лично управлял деятельностью предприятий группы «Торэкс» через доверенных лиц. При этом, как следует из иска, в декларациях о доходах с предпринимательской деятельности это указано не было. Среди таких доверенных лиц называют и бывшую жену Фургала Ларису Стародубову.

Как пишет издание со ссылкой на источник, в справке УФНС по Хабаровскому краю от декабря 2023 года было указано, что группа «Торэкс» получила от соответчиков по иску 8 596 234 308 рублей дохода. Суд не нашел оснований отказать Генпрокуратуре в иске и постановил взыскать эти средства в доход государства.

Сергей Фургал был губернатором Хабаровского края с 2018 по 2020 год. 9 июля 2020 года его задержали по обвинению в организации убийств и покушения в начале нулевых. 10 февраля 2023 года суд приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации покушения на бывшего конкурента по бизнесу Александра Смольского и убийств предпринимателя Евгения Зори и своего компаньона Олега Булатова.