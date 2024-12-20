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Афиша Plus «Золотой петушок» откроет сезон в театре «Санктъ-Петербургъ Опера»

«Золотой петушок» откроет сезон в театре «Санктъ-Петербургъ Опера»

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20 и 21 декабря театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представит зрителям премьеру оперы Н. Римского-Корсакова «Золотой петушок». Это сочинение, ставшее итогом творческого пути композитора, является настоящим шедевром, объединяющим в себе фольклорные корни, символизм и благородную музыку. Постановка, долгое время украшающая репертуар оперных театров по всему миру, теперь обретает новую жизнь в сказочных декорациях художника Вячеслава Окунева.

Постановка под руководством народного артиста России Юрия Александрова — зазеркальное размышление о прошлом нашей страны. Так режиссер пытается превратить сказочную оперу в злободневную сатиру. В этом спектакле зрители найдут помпезные сцены с восточным окрасом, динамичные массовки, величественные арии и ансамбли, переплетенные с острым социальным анализом.

12+

Арина Хек

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