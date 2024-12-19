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Власть Спецслужбы РФ и Узбекистана устанавливают соучастников убийства генерала Кириллова

Спецслужбы РФ и Узбекистана устанавливают соучастников убийства генерала Кириллова

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2 комментария

Спецслужбы России и Узбекистана устанавливают возможных соучастников убийства генерала Игоря Кириллова и его помощника, которое произошло в Москве 17 декабря. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Также сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, о чем уведомила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что беседа была инициирована узбекистанской стороной. Президент Узбекистана осудил террористический акт, в результате которого погиб Кириллов, выразил соболезнования и намерение продолжить сотрудничество двух стран в сфере противодействия терроризму.

Ранее сегодня Басманный районный суд Москвы арестовал уроженца республики Узбекистан Курбонова Ахмаджона Алижона угли, подозреваемого в убийстве.

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ПО ТЕМЕ
Игорь Кириллов Убийство Теракт Шавкат мирзиеев Путин ФСБ Узбекистан Соучастник
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Комментарии
2
Гость
10 минут
Ждём результатов расследования, небось все уже написано.
ixform
13 минут
плюс
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