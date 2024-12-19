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Технологии Китай строит крупнейший в мире аэропорт на искусственном острове

Китай строит крупнейший в мире аэропорт на искусственном острове

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1 комментарий

Китай строит крупнейший в мире аэропорт на искусственном острове, сообщает CNN 19 декабря. Международный аэропорт залива Далянь Цзиньчжоу у северо-восточного побережья страны займет остров площадью 20 квадратных километров с четырьмя взлетно-посадочными полосами и пассажирским терминалом площадью 900 000 квадратных метров.

«Крупнейший в стране морской аэропорт медленно поднимается над уровнем моря, словно восход солнца на востоке», — говорится в сообщении Dalian Jinzhou Bay International в китайской социальной сети WeChat. Будущая авиагавань позволит обслуживать 80 миллионов пассажиров в год, совершая 540 000 рейсов; первая очередь должна открыться в 2035 году.

Крупнейший в мире аэропорт на искусственном острове превзойдет и Международный аэропорт Гонконга (HKG), и японский аэропорт Кансай (KIX). Между тем, его строительство уже столкнулось с большими трудностями, поскольку проект имеет сложные геологические условия, высокую сложность бурения и высокие требования к качеству при жестком графике строительства.

Далянь, город с населением 7,5 миллионов человек, уже давно является транспортным узлом благодаря своей близости к Японии и Южной Корее. Новые аэропорты являются ключевой частью роста авиации Китая. Страна находится на пути к тому, чтобы обойти Соединенные Штаты и стать крупнейшим в мире рынком авиаперевозок. Китайские чиновники заявляли, что к 2035 году стране понадобится 450 аэропортов, чтобы удовлетворить спрос.

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Далянь Китай Аэропорт Искусственный остров
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Комментарии
1
Klaustrofobik
1 минута
А Россия самолёт пассажирский не может построить.
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