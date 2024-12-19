Путин: Грозный — современное российской чудо

В ходе Прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина спросили о красоте столицы Чечни города Грозный. Глава государства в четверг, 19 декабря, назвал его «современным российским чудом».

«Супер! Это чудо, это современное российское чудо», — ответил российский лидер.

Путин вспомнил, когда летал на вертолете больше 20 лет назад над Грозным.