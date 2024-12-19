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Власть Итоги с Путиным Путин: Грозный — современное российской чудо

Путин: Грозный — современное российской чудо

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11 комментариев

В ходе Прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина спросили о красоте столицы Чечни города Грозный. Глава государства в четверг, 19 декабря, назвал его «современным российским чудом».

«Супер! Это чудо, это современное российское чудо», — ответил российский лидер.

Путин вспомнил, когда летал на вертолете больше 20 лет назад над Грозным.

«Там шла борьба с терроризмом, прежде всего международным. Сплошные развалины, из этих развалин еще раздавались пулеметные очереди по вертолету», — поделился президент России.

По словам Владимира Путина, заслуга по восстановлению столицы Республики Чечня принадлежит властям и местным жителям.

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Владимир Путин Прямая линия Грозный
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Комментарии
16
AndrewBarsik
13 минут
Да. Это просто чудо - столько денег направляется в столицу Чечни, пока города Великороссии деградируют и вымирают.
ДЕД
3 минуты
Чудо — это заявленное событие, которое не объясняется естественными или научными законами[2] и, соответственно, приписывается какой-либо сверхъестественной или пре-сверхъестественной причине. Различные религии часто приписывают явление, характеризуемое как чудо, действиям сверхъестественного существа, (особенно) божества, чудотворца, святого или религиозного лидера. Ну вы поняли...😇
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