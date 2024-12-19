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Общество Итоги с Путиным Путин объяснил рост цен на продукты и рассказал, сколько мяса едят россияне

Путин объяснил рост цен на продукты и рассказал, сколько мяса едят россияне

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43 комментария

Вопрос о росте цен на продукты стал одним из первых на прямой линии «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства назвал это «неприятной и плохой вещью» и признал, что есть недоработки.

Отвечая на вопрос, Путин сначала извинился перед аудиторией и зрителями за то, что его слова о росте цен и инфляции примерно на 9% могут не совпасть с реальностью в конкретных регионах. «Я говорю об усредненных цифрах, и мы не можем опираться ни на что другое, кроме как на усредненные показатели», — подчеркнул он.

Безработица в России находится на рекордно низком уровне — 2,3%.

Сам по себе рост цен президент объяснил «объективными» и «субъективными» причинами. К первым Путин отнес соотношение предложения на рынке и доходов населения, покупательной способности. «У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами, чем нарастание этой товарной массы и выпуск продукции», — заявил он. В частности, по его словам, производство продуктов питания в РФ постоянно растет, ежегодный рост составляет 3%.

В качестве примера президент привел мясо. По его словам, Россия обеспечивает себя им на 100%, и среднее потребление мяса в стране составляет 80 кг на человека в год, тогда как в остальном мире — 42 кг. В то же время с молоком ситуация другая: растут и производство, и потребление, и его не хватает на производство масла. В ряде регионов цены на масло выросли на 33-34%.

Помимо этого, рост цен Путин объяснил урожаем и увеличением мировых цен на некоторые продукты. Санкции, по его словам, ключевой роли не сыграли, но тоже в некоторой степени отразились: например, из-за них подорожала логистика.

В то же время, по словам Путина, есть и «наши недоработки». «Некоторые эксперты полагают, что Центробанк мог бы эффективнее и раньше начать использовать определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки», — сказал Путин. Он также добавил, что правительство РФ «работает эффективно, вполне удовлетворительно и очень много делает, когда думает о будущем», но «неплохо было бы поработать своевременно и в отраслевом плане».

«Это вещь неприятная и плохая на самом деле, рост цен, но надеюсь, что в целом, сохраняя макроэкономические показатели, мы и с этим тоже справимся. Потому что макроэкономика лежит в основе здоровья экономики в целом», — заключил президент.

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Комментарии
43
NSE
1 час
А он не хочет пожить, как пенсионеры, на 20 т. и походить по магазинам с этими деньгами, тогда бы быстро дошло, как люди живут.
Cashmare
1 час
глядя на довольные оплывшие ряхи чиновников, я начинаю подозревать, кто сожрал мои 80 кг мяса
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