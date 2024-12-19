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Происшествия Водолазы начинают обследование потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров

Водолазы начинают обследование потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров

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2 комментария

Водолазы 19 декабря начали обследовать танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», потерпевшие крушение в Керченском проливе. К работе под водой специалисты планировали приступить после улучшения погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В ближайшее время работы начинаются», — уточнил собеседник информагентства.

Для выявления новых точек выбросов мазута в Краснодарском крае уже было обследовано 130 километров береговой линии. Очищено примерно 10,7 километра. Для этих работ задействовали более пяти тысяч человек.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова 19 декабря сообщила о сборе материалов, которые понадобятся при спасении животных, пострадавших во время разлива мазута на пляжах Анапы. Речь идет в том числе о шприцах, катетерах, антибиотиках, латексных перчатках и еще ряде вещей. Их подробный список, а также место сбора можно посмотреть в телеграм-канале Акуловой.

17 декабря в Анапе из-за выброса мазута был введен режим ЧС. Специалисты Росприроднадзора собирались брать анализ почвы и воды для того, чтобы оценить ущерб, нанесенный экологии. О крушении танкера «Волгонефть-212», на борту которого было около четырех тонн мазута, стало известно 15 декабря. Судно приписано к порту в Петербурге. Также в Керченском проливе потерпел бедствие танкер «Волгонефть-239». На борту судна находились 14 человек. Утром 16 декабря всех благополучно эвакуировали на берег.

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Комментарии
2
В_Ф
1 час
Судовладельцы не хотят оплатить всё это? Страховщики? Государство которое это допустило? Или как всегда мы нагадили - вы исправляйте, а мы проследим чтобы вы всё правильно сделали.
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