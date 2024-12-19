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Власть Краснов: возбуждены уголовные дела о хищениях 4,5 млрд рублей при реализации нацпроектов

Краснов: возбуждены уголовные дела о хищениях 4,5 млрд рублей при реализации нацпроектов

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7 комментариев

В 2024 году возбуждены уголовные дела о хищениях более 4,5 миллиарда рублей при реализации национальных проектов. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Его слова 19 декабря цитирует ТАСС.

«По нашим материалам возбуждены уголовные дела о хищениях, которые тоже присутствуют при реализации национальных приоритетных проектов, на сумму более 4,5 млрд рублей», — сказал Краснов. Генпрокурор уточнил, что сумма — значительная, поэтому все уголовные дела доведут до конца.

Игорь Краснов уточнил, что в субъектах РФ прокуроры постоянно отслеживают, насколько эффективно тратятся деньги.

«Если мы видим хищение, то, безусловно, мы даем правовую оценку действиям тех лиц, которые [его] совершили. Но в большинстве случаев денежные средства где-то тратятся неэффективно», — подчеркнул Краснов.

По его данным, за уходящий год «вскрыто более 70 тысяч нарушений при реализации национальных проектов», передает РИА Новости.

«Органами прокуратуры было внесено порядка 48 тысяч актов реагирования», — уточнил Игорь Краснов. Из-за нарушений условий контракта были наложены штрафы на общую сумму — больше 460 миллионов рублей.

Помимо этого, генеральный прокурор сообщил, что после проверки выявлено «неэффективное использование денежных средств» в Минобрнауки и Минпросвещения. Краснов потребовал урегулировать вопрос с постоянно изменяющимися учебными пособиями.

«Многократные изменения образовательных процессов приводят к тому, что методические пособия, которые ранее были, устаревают. <…> Родители идут и за свой счет покупают новые книги, новые учебные пособия», — сказал Краснов (цитата по ТАСС). Он также подчеркнул, что нельзя ежегодно менять требования, связанные с учебными пособиями.

«Поэтому я внес акты реагирования и обязал министров навести порядок в том, чтобы наши люди, родители, дети учились по тем пособиям, которые актуальны», — заключил генеральный прокурор РФ.

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Комментарии
7
В_Ф
46 минут
Забавно, их всё время ловят, а они снова воруют, опять ловят и по кругу. Некоторые после поимки даже на повышение идут. Богатая всё таки у нас страна. И загадочная:))
Карабас Барабас
32 минуты
"Он также подчеркнул, что нельзя ежегодно менять требования, связанные с учебными пособиями". Аполитично рассуждает, у нас территория и герои меняются по несколько раз в год, пособия за ними не успевают.
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