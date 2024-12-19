Экономика трещит, но держится: на что делают ставку бизнес, банки и фонды

В 2024 году промышленность Петербурга, несмотря на рекордные показатели в ряде отраслей, замедлила рост во втором полугодии из-за инфляции, кадрового дефицита и влияния высокой ключевой ставки и курса доллара. На первый план вышли различные госпрограммы финансирования и субсидирования кредитов.

Представители банков, промышленных предприятий, власти и государственных институтов поддержки собрались за круглым столом «Фонтанки» и «ТТ Финанс», чтобы подвести итоги уходящего года. Главное, по мнению собравшихся, в том, что всё было не так плохо, как могло бы быть. Но самое интересное ждёт нас впереди.

1 из 8 Источник: Анжела Мнацаканян

— Петербургская промышленность в начале 2024 года демонстрировала чудеса роста, но к осени выдохлась, — отметила Наталия Астахова, депутат, заместитель председателя постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга. — Темпы роста замедляются из-за дефицита кадров, гонки заработных плат и дорогих кредитов.



Она рассказала: по данным городского комитета по развитию промышленности, занятость в промышленности рекордная — 420 тыс. человек, а средняя зарплата по городу перешагнула 107 тыс. рублей. Локомотивом роста городской экономики, по словам Наталии Астаховой, стал оборонный комплекс, особенно производство компьютеров, электронных и оптических изделий. В гражданском же секторе промышленности ситуация не столь впечатляющая и прирост более скромный. И если пищевая промышленность выросла на 14–15%, то производство мебели рухнуло на 42%. Объем грузоперевозок на железнодорожном транспорте снижается относительно прошлого года, в автомобильном была позитивная динамика, но и она к концу года замедлилась. При этом наблюдается общий рост цен, а чтобы бороться с инфляцией, Банк России повышает ключевую ставку.

Наталия Астахова, депутат, заместитель председателя постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга Источник: Анжела Мнацаканян







— Дорогие кредиты эффективнее душат деловую активность, чем сдерживают рост цен, — считает Наталия Астахова. — Опираясь на данные статистики, можно предположить: городские заводы едва ли смогут по итогам 2024 года нарастить выпуск с темпами выше прошлогодних, а если и смогут, то совсем незначительно. А в следующем году нельзя исключать рецессию: вряд ли можно ожидать возвращения инфляции к отметке в 4%. Рубль продолжит обесцениваться, а вот недвижимость, возможно, все же начнет дешеветь — из-за истощения финансовой прочности застройщиков.



Людмила Карелина, вице-президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата», рассказала о том, что за 9 месяцев индекс промышленного производства в городе составил 112%.



— Хотелось бы отметить, что количество налогоплательщиков, занятых в предпринимательской деятельности, увеличилось более чем в два раза — это рост числа ИП и самозанятых, — говорит она. — Санкт-Петербург лидирует по объему налоговых поступлений, а также занял шестое место среди российских регионов в национальном рейтинге инвестиционного климата.

Людмила Карелина, вице-президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» Источник: Анжела Мнацаканян







Также она отметила активность предпринимателей в международной деятельности. География деловых контактов изменилась: сейчас очень активное общение идет с Китаем, Индией, Ираном, странами Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. И СПбТПП, по ее словам, помогает предприятиям выходить на эти рынки.

— Количество участников внешнеэкономической деятельности, экспортирующих товары, выросло на 25% по сравнению с 2019 годом, — добавила Людмила Карелина. — А число малых и средних предприятий, занимающихся экспортом, увеличилось на 43%.



Малый бизнес

Количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в 2024 году достигло по всей стране 31 млн человек.



— Это отличная новость, — считает Владимир Меньшиков, председатель совета НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга». — Это примерно 40% от всех занятых на всей территории всей страны. Количество увеличилось в полтора раза с 2019 года, и если мы сохраним такой темп, то можно говорить, что мы приближаемся к наиболее устойчивому уровню в 50% с точки зрения экономической науки.

Владимир Меньшиков, председатель совета НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга» Источник: Анжела Мнацаканян







Что касается Петербурга, то он по количеству занятых в сфере малого и среднего предпринимательства продолжает лидировать — впереди только Москва. По разным оценкам, в городе 56–58% заняты именно в малом и среднем бизнесе.

— Что касается самозанятых, то тут мы лидеры вообще по всей Российской Федерации — у нас их 719 тысяч, — добавил Владимир Меньшиков. — С 2020 года поступление налогов от самозанятых в Петербурге составило 10,6 млрд рублей.



Рост самозанятых нельзя однозначно считать плюсом, считает Виктория Нестерова, владелец, генеральный директор фирмы «Изотерм».



— Когда рождалась идея самозанятых, то предполагалось, что это удобно для нянь, репетиторов, оказывающих услуги, — говорит она. — Но бизнес понял, что это удобно — можно не платить 33% на заработную плату, а самозанятый сам платит 6%. Разница большая. И сейчас во многих компаниях на самозанятость переводят сотрудников, которые раньше работали по трудовым договорам. Это неправильно, неконкурентно и хвастаться здесь нечем — нужно наводить порядок.



Владимир Меньшиков сказал, что сейчас вводится практика: если на одного работодателя будет приходиться больше 20 выплат самозанятым в месяц, это может стать предметом рассмотрения специальной комиссии. Но все-таки этот инструмент показал себя очень хорошо с точки зрения легализации малых форм деятельности, поэтому важно не напугать самозанятых проверками, дополнительной отчетностью и другими сложностями, иначе они снова уйдут в тень. Но и нельзя, чтобы трудовые отношения заменялись самозанятыми: это будет плохо для экономики города, так как основной бюджетообразующий налог — на доходы физических лиц. И, главное, повредит конкуренции между работодателями за кадры, которых сейчас и так повсеместно не хватает.

Также Владимир Меньшиков отметил, что за январь–сентябрь 2024 года кредитование юрлиц выросло на 17% по всей стране, у МСБ — на 14%.



— Однако я подозреваю, что в последнем квартале и в следующем году мы увидим резкое падение. Оно будет связано с ключевой ставкой, по которой прогнозируется дальнейшее повышение, — добавил он. — Сейчас мы наблюдаем, что предприниматели очень стараются выплачивать кредиты и прочие обязательства, так как потом с учетом пеней можно просто не выплыть, не справившись с подобным грузом. Вырастет и налоговая нагрузка. Ожидается всплеск финансовых трудностей, притормозится рост по всем параметрам — например, по числу занятых и обороту, за исключением отдельных подсфер бизнеса.



Промышленность ждет снижения ставок

Несмотря на растущие индексы промышленного производства, в отрасли немало действительно серьезных проблем, говорит Виктория Нестерова.



— Если рост составил 112%, то при реальном проценте инфляции 12% можно считать, что роста нет, — отметила она. — В следующем году в большинстве отраслей, которые не работают на ВПК, планируют падение или, в лучшем случае, тот же уровень в рублях. Особенно это коснется тех, кто работает на стройку.



Такое положение связано, в первую очередь, с окончанием программы льготной ипотеки — сейчас это приводит к падению спроса, а значит, к падению заказов у поставщиков для стройки, таких как «Изотерм».

Виктория Нестерова, владелец, генеральный директор фирмы «Изотерм»







— Запаса прочности у строителей, по их собственному признанию, хватит на полтора года, даже если они не продадут ни одной квартиры, — рассказывает Виктория Нестерова. — Сейчас они придумывают различные схемы, чтобы не допустить падения продаж. Но многие рассрочки берутся в расчете на снижение ставок, и если государство не снизит процент по ипотеке, то застройщикам придется возвращать деньги за уже построенное жилье.



Но если не будет возвращения к льготным ставкам — а на это у государства сейчас нет денег, — то может получиться «снежный ком», который накроет рынок.



— Мы входим в глобальный кризис неплатежей — в связи с тем, что у нас не осталось дешевых овердрафтов, — продолжила она. — В 2025 году он будет только нарастать, и мы друг другу перестанем платить. Высокая ключевая ставка Центробанка для промышленности привела к тому, что все предприниматели поставили на стоп инвестиционные программы, если нет возможности обратиться в государственные фонды — например, Фонд развития промышленности.



Также проблемой стали отсутствие отечественного оборудования (все станки приходится покупать в Китае) и миграционная политика.



— Сейчас самый низкий уровень безработицы и громаднейший дефицит кадров, — комментирует Виктория Нестерова. — У нас требования к рабочим: две ноги, две руки, голова, справка из психдиспансера. Всё, берём на работу, обучаем сами. Наше предприятие находится на территории Ижорских заводов, где работают предприятия ВПК — и все идут туда, а мы остаемся без людей. И при таком дефиците кадров мы ужесточаем миграционную политику. Да, конечно, у нас на территории России должны находиться законопослушные граждане, которые хотят реально с патентами, со всеми справками трудоустраиваться, зарабатывать деньги. Нам нужно создавать для них условия, т. к. это наша экономика в них нуждается.



В военно-промышленном комплексе всё не так трагично, говорит Сергей Вотинцев, советник генерального директора военно-промышленного холдинга KMZ («Кингисеппский машиностроительный завод»):



— По выручке в этом году мы немного выросли в сравнении с цифрами прошлого года, хотя до этого ежегодный рост был не менее 25–30%, — прокомментировал он.



Одним из вопросов остается нехватка российского оборудования.



— Отечественные производители станков есть, но сроки поставок и цены не выдерживают конкуренции с импортными аналогами, — сетует он. — На таких условиях нас, например, Фонд развития промышленности не профинансирует. Поэтому мы вынуждены покупать станки, в том числе в Китае. Соотношение цена/качество — приемлемы, логистика — налажена.

Сергей Вотинцев, советник генерального директора военно-промышленного холдинга KMZ («Кингисеппский машиностроительный завод») Источник: Анжела Мнацаканян







При этом заказов становится все больше, необходимо расти — но не хватает дешевых оборотных денег, особенно при цене рыночных кредитов от 25% годовых и выше.

— Привлечь финансы на Московской бирже пока что оказалось невозможно из-за санкций (хотя сама биржа тоже под санкциями), — говорит Сергей Вотинцев. — А вот на Бирже СПБ нам все-таки удалось зарегистрировать дебютный облигационный выпуск, но не в самое удачное для фондового рынка время — пока инвесторы ориентированы на депозиты с высокими ставками. Все закупки оборудования сейчас стараемся осуществлять с помощью госпрограмм, средств фондов, но процедуры там достаточно длительные.

Одновременно выросла и стоимость обслуживания действующих кредитов, договоров лизинга и т. п.



— Стоимость облуживания кредитных и лизинговых обязательств в этом году выросла с 300 до 800 млн рублей в год из-за повышения ключевой ставки. А ведь эти 500 млн разницы мы могли бы вложить в наше развитие — производственные площади, станки, рабочие места, — добавил Сергей Вотинцев. — Стоит предложить государственную программу льготного финансирования именно оборотных средств — в настоящий момент это был бы очень эффективный инструмент поддержки промышленности. Также необходимо разработать программу субсидирования процентных ставок по действующим кредитам для предприятий ОПК — до уровня не более 5% годовых.



Виктория Нестерова добавила, что высокий курс доллара очень сильно влияет на стоимость продукции: несмотря на нахождение в рублевой зоне, предприятия используют много импортных материалов. Она привела в пример медную трубку для конвекторов, которую в России никто не производит, как и ряд других необходимых компонентов.



— Я внесла аванс 30% в Китае за оборудование в марте, сейчас его изготовили — и мне надо платить 70% по текущему курсу. В результате на ровном месте оно подорожало на 20%, — расстраивается она, — и я должна где-то найти эти деньги.



Дмитрий Великанов, коммерческий директор Центра компьютерных технологий «Векус», добавил три тезиса, отражающих ситуацию:

Увеличился оборот компаний, но сильно упала маржинальность из-за высоких банковских процентов и падения курса рубля. В 2025 году стоит ожидать коррекции: будут сокращения штатов, перераспределение должностей, нагрузка людей повысится, компании будут стремиться избавляться от неинтересных активов. Инвестиции в развитие будут остановлены, т. к. при текущих ставках это просто невозможно сделать.

Дмитрий Великанов, коммерческий директор Центра компьютерных технологий «Векус» Источник: Анжела Мнацаканян







— Очень бы хотелось, чтобы все-таки ставку начинали снижать, а не повышать, — считает он. — Пусть лучше инфляция вырастет еще, чем ставка, чем бизнес закроется. Кроме того, до сих пор нет информации о программах поддержки от МЭР на следующий год и об увеличении лимитов кредитования до 20 млн рублей в городском Фонде содействия кредитованию. Также хотелось бы упростить процедуру поставок малого и среднего бизнеса в отрасли ВПК, в том числе в Министерство обороны и в иные структуры, которые причастны к гособоронзаказу.

Цифровая экономия

Деловая активность в первой и второй половине года различается, отметил директор департамента среднего и малого бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Александр Хайкинсон:

— Объем финансирования, конечно, сокращается: под такие ставки бизнес старается брать деньги только в исключительных случаях. Но по трехдневным овердрафтам мы не видим существенного снижения. Что касается инвестиционных проектов, то развиваются в основном те, которые уже вступили в фазу, когда замораживать дороже, чем продолжать. Новые же проекты — это штучная история.



Индекс деловой активности RSBI, который ПСБ совместно с «Опорой России» регулярно измеряют, по итогам октября опустился до 53,5 пункта по России в целом, рассказал Александр Хайкинсон. А в начале года он был около 60. Кредитоваться по итогам октября готовы, по их собственным словам, не более 34% предпринимателей.

Александр Хайкинсон, директор департамента среднего и малого бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Источник: Анжела Мнацаканян







— Уровень одобрения кредитов при этом остается достаточно высоким — выше 70%. Благодаря цифровизации многие моменты, связанные с управлением кредитами, упростились. Например, у нас можно онлайн получить кредит без залога до 100 млн рублей, с залогом — до 250 млн рублей.

По его словам, с помощью цифровых онлайн-продуктов компании экономят на подготовке документов, оформлении залога, работе бухгалтерии и соответствующих служб по мониторингу. И сейчас, отмечает Александр Хайкинсон, 90% кредитов для малого и среднего бизнеса в ПСБ выдается через цифровые каналы.

— По результатам RSBI, во всех отраслях в стране значения индекса по услугам, торговле, производству находятся в зоне роста, т. е. выше 50 пунктов, — добавил он. — Лучше всего себя чувствуют предприятия производственного сектора: у них индекс деловой активности составляет 56 пунктов. Исторический же пик был в начале года — около 61 пункта.

При этом банк со своей стороны помогает компаниям развивать внешнеторговую деятельность без участия дополнительных агентов и посредников, что помогает снизить стоимость этих расчетов в пределах 1–2%.

Для банков сегодня также важно участие в различных государственных программах кредитования, т. к. это позволяет выдавать больше кредитов заинтересованным компаниям.

— Мы максимально заинтересованы быть проводниками государственных денег, — подтвердил Кирилл Первов, начальник управления малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге Банка Уралсиб. — Активно сотрудничаем с Фондами содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, региональными Торгово-промышленными палатами и отраслевыми деловыми объединениями.

Кирилл Первов, начальник управления малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге Банка Уралсиб Источник: Анжела Мнацаканян







Банкир отметил, что при стабильно высоком спросе на программы льготного кредитования, в октябре и ноябре наблюдался небольшой рост кредитования оборотного.

— Мы аккуратно подходим к финансированию, смотрим стресс-сценарии по каждой отрасли, по каждому направлению, — говорит Кирилл Первов. — Чем стараемся помочь бизнесу, так это индивидуальным подходом к кредитованию: чтобы клиенты могли экономить на обслуживании кредитов, снизить какие-то дополнительные расходы. На большом объеме денег каждая копейка имеет значение.



По словам банкира, в будущем году он ожидает сохранение высокой доли бюджетных денег в экономике и сегменте малого бизнеса и, как следствие, сохранение спроса на банковские продукты, связанные с участием в госзакупках, и на кредиты по госпрограммам.

В фокусе — поддержка бизнеса

При таких параметрах рыночного кредитования большое значение приобретает государственное финансирование через различные фонды, ставки у которых более доступны для бизнеса.

Для производственных предприятий такую возможность дает Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга. Как пояснил директор Фонда Сергей Иванов, льготное финансирование по-прежнему остается наиболее востребованным и эффективным механизмом поддержки.

— Мы предоставляем промышленникам льготные займы по 16 программам с процентной ставкой от 3% до 7% годовых. Учитывая рост ключевой ставки, это одно из самых интересных предложений на рынке долгосрочного кредитования, — рассказал Сергей Иванов. — Общий лимит текущей финансовой поддержки для одного заемщика сейчас составляет 500 млн рублей. Приоритет отдаем предприятиям, нацеленным на создание импортозамещающей продукции, повышающей технологический суверенитет страны.

По его словам, в целом капитализация региональных фондов составляет порядка 40 млрд рублей, из них 12,5 млрд рублей приходится на Петербургский фонд. «Это заслуга Правительства города и Законодательного собрания — они поддержали наш фонд», — отмечает Сергей Иванов.

Сергей Иванов, директор Фонда развития промышленности Источник: Анжела Мнацаканян







В 2024 году общий объем выданных займов ожидается на уровне 4 млрд рублей.

— Многие предприятия отмечают, что наши займы — хорошее дополнение в рамках совокупного объема долговой и процентной нагрузки, — добавил глава Фонда. — Сочетание банковского кредита под высокую ставку и займа под низкую дает приемлемый уровень процентной нагрузки в целом. Они подчеркивают: если бы не займы фонда, они бы вообще не брали кредитов на инвестиционные цели.

По структуре заимствований, в первую очередь, это машиностроение, металлообработка, производство машин — на них в совокупности приходится около 50% всех займов. Далее идут производство компьютеров (17%) и фармацевтика (около 11%).

В целом за весь период работы фонда около 60% займов выдано на приобретение оборудования, 10% — на проекты развития, 7% — на рефинансирование лизинговых договоров. В 2024 году структура немного изменилась: 77% — это займы на приобретение оборудования, 16% — промышленная ипотека, которая стартовала в этом году. На все остальные программы финансирования приходится 1–2%. Также, по словам Сергея Иванова, город привлекает федеральные ресурсы для финансирования промышленности, появилась новая программа — на приобретение лабораторного и научного оборудования.

— Предприятия очень интересуются этой программой, т. к. на эти цели редко кто дает займы, а это направление будет обеспечивать высокий научно-технический уровень продукции, — добавил он.

Но есть и проблемы. В частности, это платежи за импортное оборудование: иногда даже по принятым решениям приходится возвращаться к поставщикам, пересматривать условия платежей и поставок, т. к. все постоянно меняется.

— Я разделяю опасения по поводу высокой ключевой ставки, но, как профессиональный экономист понимаю, откуда она появилась, и, в общем, разделяю позицию, что в нынешних условиях не поднимать ключевую ставку было нельзя, то есть это вынужденная мера, — резюмировал Сергей Иванов. — При этом есть меры государственной поддержки, которые позволяют частично сбалансировать высокую ключевую ставку. Поэтому если рассматривать все в комплексе, то по главным направлениям возможности развития есть.

— В условиях сохраняющегося среднесрочного прогноза увеличения ключевой ставки Банка России и сопутствующего ему роста процентных ставок по кредитам все большую роль приобретает помощь малому бизнесу со стороны государства, — подтвердила Александра Питкянен, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга.

Финансовую поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в нашем городе оказывают две организации инфраструктуры «Мой бизнес»: НКО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт‑Петербурга» и НКО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга».

Так, Фонд содействия кредитованию может быть привлечен как надежный поручитель при нехватке у субъекта МСП собственного залогового обеспечения по кредиту или банковской гарантии. Максимальный размер поручительства составляет 100 млн руб., но не более 50% от суммы кредитных обязательств. В настоящий момент Фонд сотрудничает с 48 банками-партнерами.

— За 11 месяцев 2024 года предоставлено 250 поручительств на общую сумму порядка 4 млрд рублей, объем обеспеченного финансирования составил 18,2 млрд рублей, — рассказала Александра Питкянен. — За все время реализации программы заключено свыше 6,6 тыс. договоров поручительства на общую сумму более 57 млрд рублей. Это позволило привлечь в сферу малого и среднего бизнеса кредитные ресурсы общим объемом более 147 млрд рублей. При этом традиционно самыми активными получателями поддержки остаются производственная сфера, торговый сектор и сфера услуг.



Востребованными оказались и программы Фонда микрофинансирования: в настоящий момент субъекты МСП могут привлекать займы с залоговым и без залогового обеспечения в размере до 5 млн рублей под 1–5% годовых. Для начинающих предпринимателей займы до 1 млн рублей предоставляются под поручительство, а свыше 1 млн, но не более 5 млн рублей — потребуется имущественное обеспечение. Самозанятым гражданам Петербурга по-прежнему предоставляются займы под 3% годовых в размере до 500 тыс. рублей.



— С начала 2024 года выдано 740 займов на общую сумму порядка 1,5 млрд рублей, — продолжила Александра Питкянен. — За все время действия программы поддержки заключено свыше 4 тыс. договоров займа на общую сумму более 8 млрд рублей. В структуре выдач по-прежнему лидируют производственная сфера и торговля — драйверы городской экономики. А пополнение оборотных средств остается основной потребностью компаний в дополнительном финансировании своего дела.



Она отметила, что у сегмента МСП есть значительный потенциал как в развитии экономики региона, так страны в целом.

