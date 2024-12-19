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Общество В США во время охоты раненый медведь упал с дерева на мужчину и убил его

В США во время охоты раненый медведь упал с дерева на мужчину и убил его

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4 комментария

В результате несчастного случая на охоте в округе Луненберг, штат Вирджиния, 58-летний мужчина погиб после того, как раненый медведь упал с дерева прямо на него. О трагическом курьезе рассказывает USA Today.

Группа охотников загнала медведя на дерево, и когда остальные отступили от подножия дерева, один мужчина — Лестер Клейтон Харви-младший — остался и подстрелил животное, которое затем свалилось на него. Друзья оказали охотнику первую помощь, пока на место происшествия не прибыли местные пожарные и скорая помощь, но это его не спасло.

Как рассказал изданию сын Лестера Джош, мужчина умер в больнице.

«Папа смертельно пострадал во время занятия, которое он любил больше всего, — охоты на медведей со мной и своими хорошими друзьями», — сказал Джош Харви.

Департамент ресурсов дикой природы Вирджинии подтвердил информацию и сообщил, что пока никаких обвинений выдвинуто с его стороны не было.

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Комментарии
4
Rozenkrantz
25 минут
прыжок Судного Дня в исполнении мишки 🐻🐻🐻
Гость
1 час
Так ему и надо, этому охотнику. Все это ради развлечения. Медведя только жалко
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