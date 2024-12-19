В США во время охоты раненый медведь упал с дерева на мужчину и убил его

В результате несчастного случая на охоте в округе Луненберг, штат Вирджиния, 58-летний мужчина погиб после того, как раненый медведь упал с дерева прямо на него. О трагическом курьезе рассказывает USA Today.

Группа охотников загнала медведя на дерево, и когда остальные отступили от подножия дерева, один мужчина — Лестер Клейтон Харви-младший — остался и подстрелил животное, которое затем свалилось на него. Друзья оказали охотнику первую помощь, пока на место происшествия не прибыли местные пожарные и скорая помощь, но это его не спасло.

Как рассказал изданию сын Лестера Джош, мужчина умер в больнице.

«Папа смертельно пострадал во время занятия, которое он любил больше всего, — охоты на медведей со мной и своими хорошими друзьями», — сказал Джош Харви.

Департамент ресурсов дикой природы Вирджинии подтвердил информацию и сообщил, что пока никаких обвинений выдвинуто с его стороны не было.