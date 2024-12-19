Волшебный рейс «Голубой стрелы» отправится от театра сказки

В предновогодние дни, с 19 по 31 декабря, Кукольный театр сказки приглашает зрителей на премьеру по мотивам произведения классика детской литературы Джанни Родари. Спектакль «Путешествие „Голубой стрелы“» в постановке Светланы Дорожко — сказка о том, что делает нас по-настоящему живыми.

Источник: teatrskazki.spb.ru







История начинается в магазине игрушек, где некогда добрая Фея, разочаровавшись из-за людской алчности, превратилась в обычную продавщицу. Ее волшебная палочка больше не работает, а мечты детей из небогатых семей так и остаются мечтами. Но чудеса случаются там, где в них верят: однажды ночью игрушки решают взять ситуацию в свои пластмассовые и плюшевые руки. Механический поезд «Голубая стрела» становится символом их удивительного путешествия навстречу детским сердцам.

Постановочная команда во главе с художником Марией Мурашовой создала на сцене настоящий калейдоскоп театральных чудес. Игрушечный мир оживает благодаря театру теней, современным проекциям и классическому кукольному мастерству. Особого внимания заслуживают технические находки: дымящий паровозик с горящими фонарями, парящий в воздухе воздушный шар и летающий светящийся состав как метафора несбыточной мечты, становящейся явью.

Спектакль, созданный по инсценировке Никиты Шмитько, говорит с юными зрителями на важные темы: о бескорыстной доброте, о способности думать о других и о том, что настоящее волшебство рождается из поступков, а не по велению волшебной палочки. Игрушки учат маленьких зрителей быть человечнее.

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