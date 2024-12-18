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Общество Капитанам танкеров, потерпевших крушения в Черном море, предъявили обвинения

Капитанам танкеров, потерпевших крушения в Черном море, предъявили обвинения

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16 комментариев

Двум капитанам нефтетанкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», потерпевших крушения в акватории Черного моря, предъявлены обвинения. Об этом вечером 18 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета.

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Им обоим вменяется нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее гибель члена экипажа.

15 декабря во время шторма в акватории Керченского пролива танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» получили повреждения и затонули, также был допущен разлив мазута в акватории Черного моря. В результате ЧП погиб вахтенный матрос «Волгонефти-212», а потерпевшие члены экипажа были доставлены в медучреждения с различными травмами.

Капитаны обоих судов задержаны следствием и допрошены в качестве обвиняемых. Кроме допросов были проведены обыски по маршруту следования судов, изъята документация. В отношении членов экипажа судна назначены судебно-медицинские экспертизы и судоводительская судебная экспертиза.

После улучшения погоды (ненастье также стало причиной введения ЧС в нескольких районах края) запланирован осмотр места крушения судов и извлечения его обломков для технической и экологической судебных экспертиз.

В ближайшее время обвиняемым изберут меры пресечения.

В 8:57 в воскресенье возле мыса Такиль в южной части Керченского пролива потерпел бедствие танкер «Волгонефть-212», приписанный к порту Петербурга. У судна произошел разлом корпуса. В этот момент были штормовые условия: скорость ветра — до 24 м/с, а волны достигали 3 м. Около часа дня корма судна ушла под воду. Владелец судна Константин Сельков выезжал на место крушения. С танкера «Волгонефть-212» еще днем в воскресенье эвакуировали 13 моряков. Один из них погиб.

В том же районе в 10:20 потерпел крушение танкер «Волгонефть-239», тоже перевозивший мазут. Волнами корму судна отнесло к берегу в район мыса Панагия, где она села на грунт в 80 метрах от береговой черты.

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Обвинение Капитан танкера Волгонефть-212 Волгонефть-239 СК
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Комментарии
16
Митя Антонов
1 час
Так чьи указания выполняли капитаны посудин, не имеющих права оказаться в том месте в такое время? Это речные суда, не рассчитанные на такие морские волны и ветер. К тому же и запредельно старые. И помню, что по первому танкеру была попытка сделать стрелочницей рулевого женского пола. Одно враньё - кругом и сверху (в основном).
Danik
1 час
Такое впечатление, что эти лоханки давно на слом просились! Может стоит судовладельцев взять под стражу?)
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