Капитанам танкеров, потерпевших крушения в Черном море, предъявили обвинения

Двум капитанам нефтетанкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», потерпевших крушения в акватории Черного моря, предъявлены обвинения. Об этом вечером 18 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Источник: Следственный комитет Российской Федерации

Им обоим вменяется нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее гибель члена экипажа.

15 декабря во время шторма в акватории Керченского пролива танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» получили повреждения и затонули, также был допущен разлив мазута в акватории Черного моря. В результате ЧП погиб вахтенный матрос «Волгонефти-212», а потерпевшие члены экипажа были доставлены в медучреждения с различными травмами.

Капитаны обоих судов задержаны следствием и допрошены в качестве обвиняемых. Кроме допросов были проведены обыски по маршруту следования судов, изъята документация. В отношении членов экипажа судна назначены судебно-медицинские экспертизы и судоводительская судебная экспертиза.

После улучшения погоды (ненастье также стало причиной введения ЧС в нескольких районах края) запланирован осмотр места крушения судов и извлечения его обломков для технической и экологической судебных экспертиз.

В ближайшее время обвиняемым изберут меры пресечения.

В 8:57 в воскресенье возле мыса Такиль в южной части Керченского пролива потерпел бедствие танкер «Волгонефть-212», приписанный к порту Петербурга. У судна произошел разлом корпуса. В этот момент были штормовые условия: скорость ветра — до 24 м/с, а волны достигали 3 м. Около часа дня корма судна ушла под воду. Владелец судна Константин Сельков выезжал на место крушения. С танкера «Волгонефть-212» еще днем в воскресенье эвакуировали 13 моряков. Один из них погиб.

В том же районе в 10:20 потерпел крушение танкер «Волгонефть-239», тоже перевозивший мазут. Волнами корму судна отнесло к берегу в район мыса Панагия, где она села на грунт в 80 метрах от береговой черты.