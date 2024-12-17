«Близко как никогда»: на переговорах в Дохе может быть достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе

Вероятность заключения сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников в ближайшее время оценивается как высокая. Об этом сообщил 17 декабря источник в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху изданию РИА Новости.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац также заявил в понедельник членам комитета по иностранным делам израильского парламента, что Израиль не был так близок к соглашению по заложникам со времени предыдущей сделки. Судя по всему, он имел в виду обмен израильскими заложниками и палестинскими заключенными в ноябре 2023 года.

В последние недели США, Катар и Египет возобновили свои посреднические усилия, заявив, что видят у сторон больше готовности договориться, чем прежде.

Высокопоставленный палестинский чиновник, участвовавший в непрямом контакте, подтвердил BBC, что переговоры находятся в «решающей и заключительной фазе».

Израильская рабочая группа в настоящее время находится в столице Катара Дохе, где эксперты отмечают повышенную дипломатическую активность: в город приехало много иностранных делегаций.

Палестинский чиновник изложил трехэтапный план, согласно которому гражданские лица и женщины-военнослужащие ЦАХАЛ, удерживаемые в качестве заложников в секторе Газа, будут освобождены в течение первых 45 дней, при этом израильские войска покинут центры городов, шоссе вдоль побережья сектора Газа и стратегический участок вдоль границы с Египтом.

На втором этапе будут освобождены оставшиеся заложники, а израильские войска полностью выведены. И наконец, третий этап станет официальным этапом завершения войны. Из 96 заложников, до сих пор удерживаемых в секторе Газа, 62, по оценкам Израиля, всё еще живы.

7 декабря Израиль прекратил полеты военной авиации и наблюдение беспилотников над территорией сектора на шесть часов по просьбе посредников, что позволило ХАМАС собрать информацию о заложниках.

Победа Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах в США также дала новый толчок дипломатическим усилиям. В ноябре Катар заявлял, что прекращает свою посредническую деятельность, так как стороны не показывают никакого желания к достижению общей цели.