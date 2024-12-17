В Москве нашли фургон Ford Transit с двумя трупами

В Москве на Суздальской улице вечером 17 декабря обнаружили фургон Ford Transit, в котором лежат два трупа. О происшествии сообщает MSK1.RU.

На телах погибших не было признаков насильственной смерти. По предварительной версии, смерть обоих наступила в результате отравления выхлопными газами из-за неисправности автомобиля.

Погибших случайно увидели прохожие и вызвали экстренные службы. Машина была закрыта и дверь пришлось вскрывать специнструментом.

«Неисправность печки авто», рассказал собеседник РИА Новости.