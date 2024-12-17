Автомобиль главы комитета ГД по обороне Картаполова проверяют на наличие бомбы

В Москве сотрудники спецслужб проверяют автомобиль председателя комитета Государственной думы по обороне Андрея Картаполова. Поводом стал подозрительный звонок. Информатор сообщил, что к днищу машины Картаполова якобы прикреплено взрывное устройство.

Как стало известно «Фонтанке» 17 декабря, осмотр транспортного средства взрывотехниками все еще продолжается. Андрей Картаполов свой автомобиль пока обратно не получил.

Во вторник утром стало известно о гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск РХБЗ. По предварительным данным, он погиб в результате подрыва на Рязанском проспекте в Москве. Боеприпас, по версии СК, был заложен в самокат. «Фонтанка» собрала все, что известно к этому часу о теракте.