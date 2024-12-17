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Происшествия Петербургский суд ударил по андеграунду и заблокировал трек рэпера Раскола на семи ресурсах

Петербургский суд ударил по андеграунду и заблокировал трек рэпера Раскола на семи ресурсах

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4 комментария

Петербургский городской суд рассмотрел административный иск Военной прокуратуры ЛенВО к некой Александре Шмыгля о признании информационных материалов экстремистскими. Речь идет о треке представителя андеграунд-рэпа Никиты Раскольникова, известного также как Раскол. Об этом 17 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Военная прокуратура просила признать экстремистскими аудиозапись и текст под названием «Русским быть великолепно» (последнее слово нецензурное. — Прим. ред). Композиция длится всего минуту и 50 секунд, размещена на семи сайтах.

«В обоснование требований указывалось, что распространением в Интернете материалов экстремистского характера существенно нарушаются интересы государства и неопределенного круга лиц на обеспечение общественной безопасности», — говорится в релизе объединенной пресс-службы судов.

Песня также оказалась размещена на странице с наименованием «Александра Шмьглi» во «ВКонтакте».

Суд административный иск удовлетворил и принял меры для ограничения доступа к аудиозаписи на семи ресурсах.

Рэперу Расколу 34 года, на музыкальной сцене он впервые появился в 2009 году. Широкой публике известен съемками в клипе на песню «Отпусти меня» группы Serebro.

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Комментарии
4
на склоне холма
1 час
каким боком здесь военная прокуратура? там ни слова про военных
Игoрь
1 час
Занятная страница в ВК у Александры))
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