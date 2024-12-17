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Происшествия Грузовик и «Газель» поймали в ловушку легковые на востоке КАД и собрали «хвост» в три километра

Грузовик и «Газель» поймали в ловушку легковые на востоке КАД и собрали «хвост» в три километра

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Разногабаритный «паровоз» не один час тормозил петербургскую кольцевую автодорогу во Всеволожском районе Ленобласти 17 декабря.

Источник:

Две легковые, зажатые между грузовиком и «Газелью» на 45-м километре внутреннего кольца КАД, показал портал «Мегаполис». В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что четыре попутных автомобиля столкнулись в первой полосе незадолго до половины десятого часа утра.

Авария обошлась без пострадавших, но проехать её было нелегко. Затор растянулся на три километра. К полудню участок кольцевой на «Яндекс.Картах» был по-прежнему красным, сейчас проехать можно свободно.

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