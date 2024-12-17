Лукашенко собрался в седьмой раз стать президентом. ЦИК Белоруссии принял у него документы

Действующий президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сдал документы в Центризбирком для регистрации кандидатом в президенты, сообщает 17 декабря БелТА.

У выдвиженцев есть время с 7 по 21 декабря включительно предоставить документы в ЦИК. По доверенности главы государства все необходимые документы в ЦИК представил председатель ФПБ Юрий Сенько. Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно, а с 1 января начнется предвыборная агитация.

Выборы президента республики назначены на 26 января. В случае победы для Александра Лукашенко это будет седьмой срок. Впервые он был избран главой государства в 1994 году.