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Власть Лукашенко собрался в седьмой раз стать президентом. ЦИК Белоруссии принял у него документы

Лукашенко собрался в седьмой раз стать президентом. ЦИК Белоруссии принял у него документы

2 157
43 комментария

Действующий президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сдал документы в Центризбирком для регистрации кандидатом в президенты, сообщает 17 декабря БелТА.

У выдвиженцев есть время с 7 по 21 декабря включительно предоставить документы в ЦИК. По доверенности главы государства все необходимые документы в ЦИК представил председатель ФПБ Юрий Сенько. Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно, а с 1 января начнется предвыборная агитация.

Выборы президента республики назначены на 26 января. В случае победы для Александра Лукашенко это будет седьмой срок. Впервые он был избран главой государства в 1994 году.

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Комментарии
43
михаил.ру
2 часа
шапито
Эд Хэммет
2 часа
Последние диктаторские режимы 21-го века доживают своё?
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