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Происшествия Выяснилось, кто убивал в школе в Висконсине. Это была девочка

Выяснилось, кто убивал в школе в Висконсине. Это была девочка

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13 комментариев

Полиция выяснила, кто устроил стрельбу в христианской школе в американском штате Висконсин. Это оказалась 15-летняя ученица с двумя именами, которая скончалась от огнестрельного ранения, передает 17 декабря РИА Новости.

«Три человека, включая стрелявшего, погибли. Стрелявший был идентифицирован как 15-летняя Натали Рапноу, которая также называла себя Самантой», — рассказал журналистам начальник полиции города Мэдисон Шон Ф.Барнс.

Девушка училась в этой же школе. Ее смерть констатировали во время транспортировки в больницу.

На месте погибли учитель и подросток, пострадали шесть учеников и один учитель. Двое детей находятся в критическом состоянии.

«Мы все еще работаем над определением мотива. Детективы поговорили с членами ее семьи сегодня вечером, а также провели обыск в доме стрелявшей здесь, в Мэдисоне», — заявил Барнс.

Инцидент в школе, как писала «Фонтанка», случился в понедельник утром. О ЧП, по словам Барнса, сообщил в полицию ученик второго класса.

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Комментарии
13
Вангуювсем
2 часа
фанатичная вера - самое кровавое во все времена.
Cashmare
2 часа
маленькая девочка со взглядом волчицы (ц)
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