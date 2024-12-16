Многочисленные жертвы: в христианской школе в США расстреляли детей

Несколько человек получили ранения и погибли во время стрельбы в христианской школе Abundant Life в Мэдисоне, штат Висконсин, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Как сообщил телеканалу департамент полиции Мэдисона 16 декабря, они получили вызов о стрельбе в 10:57. Есть многочисленные жертвы, дети доставлены в больницы. Начальник полиции Мэдисона Шон Барнс сообщил CNN, что один подозреваемый был убит.

Власти продолжают повторные обыски зданий и транспортных средств в районе школы.

Abundant Life Christian School — это школа для учащихся с детского сада до 12-го класса, в которой обучается около 390 учеников, согласно информации на сайте учреждения. Школа планировала закрыться на рождественские каникулы уже на следующей неделе.