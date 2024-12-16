Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-1°

облачно, без осадков

ощущается как -4

3 м/c,

зап.

 735мм 89%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Сколько стоит убрать снег
Чем угощает Псков
Курсы ЖКХ для чайников
Кто кормит наших зверей
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Вован и Лексус на "Фонтанке"
Дефицит на рынке жилья
Проезд дорожает
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Многочисленные жертвы: в христианской школе в США расстреляли детей

Многочисленные жертвы: в христианской школе в США расстреляли детей

1 676
5 комментариев

Несколько человек получили ранения и погибли во время стрельбы в христианской школе Abundant Life в Мэдисоне, штат Висконсин, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Как сообщил телеканалу департамент полиции Мэдисона 16 декабря, они получили вызов о стрельбе в 10:57. Есть многочисленные жертвы, дети доставлены в больницы. Начальник полиции Мэдисона Шон Барнс сообщил CNN, что один подозреваемый был убит.

Власти продолжают повторные обыски зданий и транспортных средств в районе школы.

Abundant Life Christian School — это школа для учащихся с детского сада до 12-го класса, в которой обучается около 390 учеников, согласно информации на сайте учреждения. Школа планировала закрыться на рождественские каникулы уже на следующей неделе.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Шутинг Школа США Стрельба
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD7
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
GOLDEN HORSE
17 минут
Типичная ситуация для любой религиозной шарашки.
Сила в Правде!!
14 минут
а депутаты госдумы на каникулы снова на их рождество отправятся.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
Новости компаний
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
ТОП 5
Новости компаний
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33
«ПСК Эксперт»: Как и когда позеленеют наши дома?
16 декабря, 13:10
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35