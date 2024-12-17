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Происшествия СК подтвердил смерть женщины в результате нападения с ножом в Ростове-на-Дону

СК подтвердил смерть женщины в результате нападения с ножом в Ростове-на-Дону

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3 комментария

Одна женщина погибла в результате нападения вооруженного ножом мужчины в Ростове-на-Дону. Об этом 16 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

Ранее сообщалось о задержании неизвестного, напавшего в понедельник минимум на трех человек с ножом.

По уточненным данным СК, мужчина по неустановленным мотивам напал на женщину в Аксае. «Потерпевшая с множественными ножевыми ранениями госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась», — сказано в сообщении пресс-службы СК.

Также мужчина попытался нанести ножевые ранения несовершеннолетнему подростку в подъезде многоквартирного дома. Состояние подростка не уточняется.

В прокуратуре Ростовской области сообщили, что по этому факту возбуждены уголовные дела по статье о покушении на убийство.

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