СК подтвердил смерть женщины в результате нападения с ножом в Ростове-на-Дону

Одна женщина погибла в результате нападения вооруженного ножом мужчины в Ростове-на-Дону. Об этом 16 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

Ранее сообщалось о задержании неизвестного, напавшего в понедельник минимум на трех человек с ножом.

По уточненным данным СК, мужчина по неустановленным мотивам напал на женщину в Аксае. «Потерпевшая с множественными ножевыми ранениями госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась», — сказано в сообщении пресс-службы СК.