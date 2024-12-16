Шойгу досрочно сняли с поста председателя наблюдательного совета Военно-строительной компании

Бывшего министра обороны Сергея Шойгу распоряжением правительства России досрочно сняли с поста председателя наблюдательного совета Военно-строительной компании (ВСК). Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Пост Шойгу занял действующий глава Минобороны Андрей Белоусов. Согласно распоряжению кабмина, он назначен председателем наблюдательного совета на пять лет.

Созданная в 2019 году ВСК занимается строительством жилых домов и микрорайонов для военнослужащих и реконструкцией исторических объектов.

В течение 2024 года объем претензий оборонного ведомства к ВСК возрос в 34 раза — сумма превысила 13,8 миллиарда рублей. Лишь за август Минобороны подало 73 судебных иска против компании.