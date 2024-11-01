ТАСС: сумма исков Минобороны РФ к Военно-строительной компании за 2024 год превысила 13,8 миллиарда рублей. Это в 34 раза больше, чем в прошлом году

Общая сумма исков Министерства обороны РФ о взыскании средств с Военно-строительной компании (ВСК) с начала года 2024 года превысила 13,8 миллиарда рублей. Об этом 1 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на информацию о поданных российским военным ведомством исках, и уточняет, что указанная сумма в 34 раза больше, чем за весь прошлый год.

Минобороны России требует выплатить неустойки по госконтрактам, взыскать стоимость завышения работ или задолженности. Так, в августе МО РФ направило на рассмотрение суда 73 иска на сумму 1,863 миллиарда рублей, в сентябре — 38 исков на 2,9 миллиарда рублей, в октябре — пять исков на 22,1 миллиона рублей. В текущем году им предшествовали иски на 9,03 миллиарда рублей.

В 2023 году общая сумма исков от министерства к ВСК составила 441,3 миллиона рублей.

В состав ВСК входят предприятия и организации, выполняющие задачи в интересах вооруженных сил России. Управляет компанией департамент строительства Минобороны и федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ».

Минобороны регулярно подает иски о взыскании различных сумм с публично-правовой «Военно-строительной компании» в Арбитражный суд Москвы, но в 2024 году, начиная с мая, их количество возросло. Один из крупнейших исков связан с выявленным Счетной палатой завышением стоимости работ по государственному контракту.

В июле гендиректор публично-правовой «Военно-строительной компании» Андрей Белков, чью деятельность в ВСК курировал арестованный по коррупционному делу замминистра обороны Тимур Иванов, был задержан. Ему вменяют закупку томографа по завышенной цене в тот период, когда он еще работал в другой компании Минобороны, но скорее всего, претензий к нему может быть существенно больше.