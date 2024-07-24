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    «Коммерсантъ»: задержан директор военно-строительной компании, его работу курировал Тимур Иванов

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    По делу о злоупотреблении с Гособоронзаказом задержан гендиректор публично-правовой «Военно-строительной компании (ВСК)» Минобороны Андрей Белков. В деле речь о томографе.

    О задержании господина Белкова 24 июля пишет «Коммерсантъ». Ему вменяют закупку томографа по завышенной цене в тот период, когда он еще работал в другой компании Минобороны. Пока что неизвестно, признает ли он вину.

    Издание полагает, что претензий к Белкову может быть существенно больше. Учитывая, что его деятельность в ВСК курировал арестованный по коррупционному делу замминистра обороны Тимур Иванов.

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