«Коммерсантъ»: задержан директор военно-строительной компании, его работу курировал Тимур Иванов

По делу о злоупотреблении с Гособоронзаказом задержан гендиректор публично-правовой «Военно-строительной компании (ВСК)» Минобороны Андрей Белков. В деле речь о томографе.

О задержании господина Белкова 24 июля пишет «Коммерсантъ». Ему вменяют закупку томографа по завышенной цене в тот период, когда он еще работал в другой компании Минобороны. Пока что неизвестно, признает ли он вину.

Издание полагает, что претензий к Белкову может быть существенно больше. Учитывая, что его деятельность в ВСК курировал арестованный по коррупционному делу замминистра обороны Тимур Иванов.