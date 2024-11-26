Суд в Петербурге арестовал начальника филиала «Военно-строительной компании» по делу о взятке

Смольнинский районный суд Петербурга арестовал Дамира Гильфанова — начальника филиала «Строительное управление по Ленинградскому военному округу» ППК «Военно-строительная компания». Его подозревают в получении взятки в 1 миллион рублей во время выполнения госконтракта, сообщает 26 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Между Минобороны России и филиалом ППК «ВСК» был заключен контракт на «полный комплекс работ» в Петербургском кадетском корпусе пансиона воспитанниц Минобороны. В свою очередь ППК «ВСК» и ООО «ТехноИнвестПсков» («ТИК») подписали между собой договор субподряда.

По версии следствия, летом 2022 года Гильфанов захотел «заработать» на своем субподрядчике и предложил директору компании «ТИК» Н. сделку: 1 миллион рублей за принятие выполненных работ по субподряду без проблем. Партнера полностью устроило предложение подозреваемого, и Н. начал готовиться к передаче денег.

Спустя месяц первую часть взятки в размере полумиллиона рублей Н. упаковал в коробку и пакет и передал через знакомого в Пскове. Последний, прибыв в Петербург, отдал посылку водителю Гильфанова. Однако, как оказалось, Н. даже не сообщил своему знакомому, что именно ему пришлось передавать в Северной столице.

Вторую часть взятки Н. отдал Гильфанову через сына. В этот раз деньги были упакованы вместе с документами в пакете. Сын Н., как и предыдущий «курьер», якобы не знал, что именно было в пакете.

ППК «Военно-строительная компания» является госкомпанией и занимается строительством зданий. Ее работу курировал арестованный в апреле за взятки экс-замминистра обороны Тимур Иванов. У компании есть филиалы в Архангельской, Астраханской, Калужской, Ленинградской, Тульской, Ульяновской областях. Согласно данным СПАРК, в 2023 году компания выступила поставщиком в госконтрактах на сумму 1,3 млрд рублей, в 2022 году — на 18,7 млрд рублей. В качестве заказчика в 2023 году ППК «ВСК» заключила госконтракты на 10,5 млрд рублей, в 2022 году — на 23 млрд рублей.

ППК «ВСК» проходит ответчиком в 259 делах, которые сейчас рассматриваются в судах. Сумма исков к компании составляет 17,9 млрд рублей.