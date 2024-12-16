«У нас есть маленький прогресс»: Трамп заявил, что уже работает над урегулированием конфликта на Украине

В урегулировании конфликта на Украине, которым занимается команда избранного президента США, достигнут некоторый прогресс. Об этом 16 декабря заявил сам Дональд Трамп во время выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

По словам Трампа, его команда «активно помогает вернуть заложников в Израиле и на Ближнем Востоке» и пытается остановить «ужасный, ужасный конфликт» на Украине.

Он отметил, что в последнем вопросе есть «маленький прогресс», несмотря на то, что это «сложная задача», но подробностей приводить не стал.

По его словам, люди гибнут в конфликте в количествах, которых раньше не видели. Он якобы получает доклады о боевых действиях каждую неделю, и ситуация для обеих сторон куда хуже, чем представляется в СМИ.

Пулю здесь может остановить только человеческое тело, заявил Трамп, сославшись на то, что большая часть территорий, где идут боевые действия, — равнины. Избранный президент пообещал делать все возможное для прекращения огня и отметил, что у него есть оптимизм в этом вопросе.

Также, по его словам, Трамп получил сигналы от Киева о стремлении достичь урегулирования конфликта с Россией, и теперь его команда намерена провести контакты с президентами России и Украины для остановки конфликта.