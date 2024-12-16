В Петербурге — «желтый» уровень погодной опасности. Начнется сегодня

В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на данные Рocгидрометцeнтрa.

«Желтый» уровeнь, обозначающий потенциально опасную погоду, объявлен на территории Петербурга с 21 часа понедельника до 07 часов вторника, 17 декабря.

Ожидается сильный ветер, порывы которого местами могут достигать 15 метров в секунду.

От водителей и пешеходов требуется соблюдать особую осторожность.

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