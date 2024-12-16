Великий бас и «Сестра Петра»: на Новой сцене покажут Шаляпина глазами женщин

17 декабря на Новой сцене Александринского театра в рамках Фестиваля искусств имени Ф. И. Шаляпина «Дар» состоится премьера музыкально-драматического спектакля «Шаляпин в роли Шаляпина». Режиссер Александра Мамкаева и драматург Виктор Бугаков предлагают зрителю не традиционный биографический портрет, а театральную фантазию на тему судьбы и творчества великого артиста.

Источник: фрагмент афиши мероприятия







Что значит стать собой? Можно ли сыграть «не свою роль» так, чтобы она превратилась в твою собственную сущность? История Шаляпина, рассказанная через письма, дневники и воспоминания, превращается в зеркало, в котором каждый увидит и собственный поиск — путь к преодолению обстоятельств, к обретению подлинного «я».

Особенность постановки — решение доверить образ Шаляпина исключительно актрисам. В спектакле выступит музыкально-театральная группа «Сестра Петра». Женский взгляд на судьбу всемирно известного баса — не подражание, не копия, а попытка уловить саму суть феномена Шаляпина: его страсть, его бунт против предначертанного и его способность превращать каждую роль в исповедь. Здесь Шаляпин и человек, и символ: голос, звучащий сквозь время, и метафора актерского мастерства как универсальной человеческой практики.

Музыка и текст сплетутся в пространстве сцены в спектакль-сон, спектакль-диалог. Смелый, лиричный и лишенный штампов, он приглашает зрителя не просто вспомнить Шаляпина, а увидеть его судьбу как часть общего опыта — роль, которую, возможно, играем мы все.