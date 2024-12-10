Нужно больше «Орешника». Главные заявления Путина на заседании по правам человека

Источник: kremlin.ru







10 декабря в онлайн-формате прошло заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Фонтанка» собрала главные заявления Владимира Путина: будет ли Россия применять ядерное оружие, почему молодежь не знает, куда впадает Волга, как Киев атакует Россию через телефонных мошенников и будут ли в РФ вводить смертную казнь.

Про «Орешник» и ядерную доктрину

— Нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а «Орешник», — заявил Владимир Путин.

По словам главы государства, достаточное количество «Орешника» фактически отменяет необходимость применения ядерного оружия, а Россия не ужесточает ядерную доктрину, а «совершенствует ее».

«Если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставит на грань практически отсутствия необходимость применения ядерного оружия», — добавил он.

Глава РФ подчеркнул, что Россия ведет себя «сдержанно», но там, где нужно, проявляет «необходимую волю» и на государственном уровне, и на уровне граждан РФ, которые считают Россию Родиной и готовы «все сделать для ее укрепления».

Про заключенных в тюрьмах

Владимир Путин призвал продолжать работу «по снижению количества тюремного населения» и призвал обратить внимание на условия содержания людей в заключении, отметив, что «здесь очень много проблем». Также он подчеркнул, что механизм использования залога в качестве меры пресечения нуждается в тщательной проработке — иначе может возникнуть вопрос социальной несправедливости.

«Богатые люди могут откупиться, внести залог, а люди с небольшими доходами не могут», — добавил он.

Про смертную казнь и пропавших без вести

Россия не вводит смертную казнь даже в период СВО, а наоборот, стремится к повышению гуманности правосудия, заявил Путин. «Несмотря на то что, я вас уверяю, <…> у нас значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос. Но мы даже в условиях боевых действий, достаточно таких серьезных боевых действий, не делаем этого шага», — заявил Владимир Путин.

Также президент назвал хорошим предложение ввести обязательную сдачу ДНК-образцов для военнослужащих при подписании контракта. С такой идеей выступила член СПЧ Юлия Белехова — чтобы помогать решать вопросы, связанные с отцовством. По словам Белеховой, поступает «много обращений» по пропавшим без вести в зоне СВО военнослужащим и приходится тратить значительное время на сбор анализов, поиск родственников. Глава РФ ответил, что предложение очень важное «для конкретных людей, для конкретных семей».

— Это такие вещи тонкие, но я думаю, что они защищают интересы наших ребят, которые воюют и решают сверхсложные, тяжелые, опасные задачи на линии боевого соприкосновения. Сдача ДНК, мне кажется, это хорошее предложение, — подчеркнул Путин.

Также президент пообещал проверить, как работает система поддержки семей пропавших без вести участников СВО.

Про Киев, телефонное мошенничество и международный розыск

Владимир Путин подчеркнул важность фиксации нарушения прав мирных жителей со стороны киевского режима.

— Вы регулярно бываете на наших исторических территориях Донбасса и Новороссии, знаете о нуждах их жителей. <…> Особо подчеркну важность вашей работы по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также совершаемых им военных преступлений. Вы продолжаете информировать об этом мировое сообщество, — обратился он к членам СПЧ.

Путин добавил, что телефонное мошенничество на Украине возведено в ранг госполитики как одна из линий атак на Россию. «Это делают часто государственные органы или структуры, которые находятся под государственным украинским контролем», — заявил он. Глава РФ пообещал поручить рассмотреть предложения по блокировке вала звонков с Украины и запрету подмены номеров.

Члену СПЧ Александру Ионову, объявленному в розыск в США, Владимир Путин сказал, что переживать не о чем: «Не о чем сожалеть. Мы все работаем здесь, живем здесь. Они там пускай с собой сначала разберутся, они там скоро друг друга будут в розыск объявлять. Но это их проблемы, а мы давайте будем решать наши».

Была затронута и тема цифровизации — Владимир Путин подчеркнул, что санкции против России стали «импульсом» для развития технологий. «Даже пресловутые санкции, которые были задуманы нашими противниками как способ сдержать Россию, стали импульсом, в том числе для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения», — заявил он. Путин резюмировал, что в России есть все для рывка в технологической сфере, а предложения СПЧ по сохранению прав человека и неприкосновенности его частной жизни будут включены в разрабатываемый Цифровой кодекс.

— Необходимо систематизировать наше законодательство в этой области, закрепить права и обязанности всех участников — от государства до пользователей, создать прозрачную, понятную цифровую среду, — отметил Путин.

Про ЕГЭ и школьников

Отдельное внимание на заседании уделили школьной системе образования. Владимир Путин заявил, что необходимо снизить бюрократическую нагрузку на педагогов, так как у учителей должно быть как можно больше времени для обучения и воспитания.

Также президент РФ высказался за более тщательное преподавание необязательных для ЕГЭ предметов. Глава СПЧ Валерий Фадеев пожаловался, что «молодежь хорошая», но толком не знает ни географию, ни литературу — только 18% молодых людей от 18 до 24 лет знают, что Волга впадает в Каспийское море, а среди старшего поколения — 60–70%. Всего 7% молодых респондентов знают, что Чичиков в «Мертвых душах» никого не убивал.

Президент ответил, что литературу, историю и географию важно преподавать комплексно, чтобы вопрос, куда впадает Волга, не ставил современных детей в тупик. Фадеев подчеркнул, что нынешние выпускники сосредоточены только на тех предметах, которые будут сдавать на ЕГЭ. Так что он предложил ввести «интегральную оценку» знаний выпускников в школе — систему, которая оценивала бы знания по всему спектру изучаемых предметов. Например, средняя оценка, полученная учеником по предметам за четверть или полугодие.

При этом Валерий Фадеев подчеркнул, что ЕГЭ — это «стержень образовательной системы», который устраняет коррупцию при поступлении в вузы. «У ЕГЭ есть очевидные плюсы — одинаковые возможности для всех выпускников школ поступить в любой университет страны», — заявил он.

На заседании также предложили вернуть в школы оценку за поведение с «понятными критериями», которые может разработать РАН. Путин ответил, что даже не знал о том, что такие отметки не ставят. Он добавил, что при потенциальном введении в школах оценок за поведение нужно будет проконтролировать, чтобы они были такими же значимыми, как и остальные.

«Если ее нельзя ставить, значит, были какие-то причины у тех, кто принял такое решение. Безусловно нужно это обсудить. Сейчас не готов формулировать окончательное решение. Если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла. <…> Она должна быть равноценной с другими оценками», — заявил он.

Также Валерий Фадеев заявил, что необходимо создавать центры обучения русскому языку для детей мигрантов.



Про расходы на соцполитику, НКО и права бездомных

Владимир Путин подчеркнул, что государство выполняет все социальные обязательства и направит на эти цели четверть расходов всего бюджета. «Несмотря на известные внешние ограничения, на трудности, с которыми мы сталкиваемся, наша страна, государство выполняет все социальные обязательства. Так, на эти цели запланировано направить в предстоящие три года четверть расходов всего бюджета», — заявил он.

Также Путин добавил, что правильнее говорить об инвестициях, а не о расходах. Когда деньги направляются на зарплаты и пенсии, на здравоохранение, образование, культуру и спорт, это можно считать инвестицией в человеческий капитал.

Говоря о социально незащищенных слоях населения, глава РФ подчеркнул, что к наиболее уязвимой категории относятся люди без постоянного места жительства. Так что нужно сделать все, чтобы их поддержать. «Помощь оказать обязаны, если, конечно, мы сами люди», — добавил он. Путин пообещал поручить разработать порядок оказания плановой медицинской помощи бездомным и людям без документов.

Президент призвал сделать регулирование НКО более современным и удобным, дав больше возможностей для участия граждан. Он отметил, что в сфере правозащиты «тот, кто платит, тот всегда заказывает музыку», поэтому нужно отделить использование ресурсов от их источника.

Помимо этого, Путин поддержал идею создания правозащитной организации БРИКС.