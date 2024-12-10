Путин: нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а «Орешник»

России теперь нужно совершенствовать ракетную систему «Орешник», а не свою ядерную доктрину. Такое заявление сделал 10 декабря президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По словам главы государства, достаточное количество «Орешника» фактически отменяет необходимость применения ядерного оружия, и Россия не ужесточает ядерную доктрину, а «совершенствует ее».

«Если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставят на грань практически отсутствия необходимость применения ядерного оружия», заявил Владимир Путин.

Обновленная редакция ядерной доктрины была утверждена 19 ноября.

«Орешник» — новейший российский ракетный комплекс средней дальности, способный нести боеголовки в ядерном оснащении. Ракета может доставлять заряды мощностью до 900 килотонн со скоростью 10 махов, или 12 380 километров в час.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором рассказал об ударе по объекту ОПК Украины в Днепропетровске «Орешником». Средств перехвата такой системы в мире не существует, поскольку не существует ее аналогов, отметил президент и добавил, что комплекс принят к серийному производству и будет поставляться в Ракетные войска стратегического назначения.