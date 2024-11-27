Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

1 м/c,

зап.

 763мм 95%
Подробнее
3 Пробки
USD 108,01
EUR 113,09
Конфликт жителей и Birch
Новая магистраль в Приморском
Промышленный Петербург
Петербург настоящего и будущего глазами архитекторов
У скейтера без ног появились протезы
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Рейтинги "Фонтанки"
Общество 45 Хиросим со скоростью 10 махов. Раскрыты параметры ракетной системы «Орешник»

45 Хиросим со скоростью 10 махов. Раскрыты параметры ракетной системы «Орешник»

2 199
39 комментариев

Новая российская баллистическая ракета «Орешник» в ядерном исполнении может доставлять заряды мощностью до 900 килотонн со скоростью 10 махов, или 12 380 километров в час. Всего же ракета может нести боевую часть массой до полутора тонн. Параметрами «Орешника» 27 ноября поделился в телеграм-канале портал «Объясняем.рф».

Источник:

Отмечается, что 900 килотонн сопоставимы с мощностью 45 бомб, сброшенных на Хиросиму.

С полигона Капустин Яр в Астраханской области до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе «Орешник» долетит за 17 минут. До авиабазы Рамштайн в Германии доберется на две минуты быстрее, а до американской базы противоракетной обороны в польском Редзиково долетит за 11 минут.

Максимальная дальность поражения «Орешника», по данным портала, составляет 5,5 тысячи километров.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором рассказал об ударе по объекту ОПК Украины в Днепропетровске «Орешником». Это новейший российский ракетный комплекс средней дальности, способный нести боеголовки в ядерном оснащении. Глава государства подчеркнул, что удар был нанесен в качестве ответа на эскалацию со стороны США, которые дали разрешение Киеву бить по территории РФ ракетами ATACMS. «Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально», — сказал Владимир Путин.

Средств перехвата такой системы в мире не существует, поскольку не существует ее аналогов, отметил президент и добавил, что комплекс принят к серийному производству и будет поставляться в Ракетные войска стратегического назначения.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY9
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
39
266189835
1 час
Посчитайте заодно, сколько хиросим прилетит в обратку, долетальщики.
VKuser15335355
50 минут
Чем больше оружия - тем беднее живёт народ.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Новости компаний
Встречайте: секреты продаж в недвижимости в первой книге от топ-менеджера ГК «КВС»
27 ноября, 14:10
ТОП 5
Новости компаний
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26
Должников «Петербургтеплоэнерго» в Петроградском районе посетили приставы
27 ноября, 15:43
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Встречайте: секреты продаж в недвижимости в первой книге от топ-менеджера ГК «КВС»
27 ноября, 14:10
Комплексная задача. Как создать комфортную среду обитания для горожанина
27 ноября, 13:02
«ПСК Эксперт». Как технологии меняют дома
27 ноября, 12:50
Setl Group получил награду «Надежный застройщик России-2024»
27 ноября, 12:36
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10