45 Хиросим со скоростью 10 махов. Раскрыты параметры ракетной системы «Орешник»

Новая российская баллистическая ракета «Орешник» в ядерном исполнении может доставлять заряды мощностью до 900 килотонн со скоростью 10 махов, или 12 380 километров в час. Всего же ракета может нести боевую часть массой до полутора тонн. Параметрами «Орешника» 27 ноября поделился в телеграм-канале портал «Объясняем.рф».

Отмечается, что 900 килотонн сопоставимы с мощностью 45 бомб, сброшенных на Хиросиму.

С полигона Капустин Яр в Астраханской области до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе «Орешник» долетит за 17 минут. До авиабазы Рамштайн в Германии доберется на две минуты быстрее, а до американской базы противоракетной обороны в польском Редзиково долетит за 11 минут.

Максимальная дальность поражения «Орешника», по данным портала, составляет 5,5 тысячи километров.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором рассказал об ударе по объекту ОПК Украины в Днепропетровске «Орешником». Это новейший российский ракетный комплекс средней дальности, способный нести боеголовки в ядерном оснащении. Глава государства подчеркнул, что удар был нанесен в качестве ответа на эскалацию со стороны США, которые дали разрешение Киеву бить по территории РФ ракетами ATACMS. «Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально», — сказал Владимир Путин.

Средств перехвата такой системы в мире не существует, поскольку не существует ее аналогов, отметил президент и добавил, что комплекс принят к серийному производству и будет поставляться в Ракетные войска стратегического назначения.