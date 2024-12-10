Путин сказал, что не знал об отсутствии в школах оценок за поведение

Президент РФ Владимир Путин признался, что ему было неизвестно об отсутствии в школах оценок за поведение. Слова президента РФ прозвучали во вторник, 10 декабря, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), трансляция которого шла онлайн.

По словам президента России, при потенциальном введении в школах оценок за поведение нужно будет проконтролировать, чтобы они были такими же значимыми, как и остальные.

«Если ее нельзя ставить, значит, были какие-то причины у тех, кто принял такое решение. Безусловно, нужно это обсудить. Сейчас не готов формулировать окончательное решение. Если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла. … Она должна быть равноценной с другими оценками», — подчеркнул Путин.

Напомним, на этом же заседании СПЧ глава Совета по правам человека и советник президента РФ Валерий Фадеев предложил ввести «интегральную оценку» знаний для выпускников школ.