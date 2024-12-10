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Власть Путин сказал, что не знал об отсутствии в школах оценок за поведение

Путин сказал, что не знал об отсутствии в школах оценок за поведение

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13 комментариев

Президент РФ Владимир Путин признался, что ему было неизвестно об отсутствии в школах оценок за поведение. Слова президента РФ прозвучали во вторник, 10 декабря, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), трансляция которого шла онлайн.

По словам президента России, при потенциальном введении в школах оценок за поведение нужно будет проконтролировать, чтобы они были такими же значимыми, как и остальные.

«Если ее нельзя ставить, значит, были какие-то причины у тех, кто принял такое решение. Безусловно, нужно это обсудить. Сейчас не готов формулировать окончательное решение. Если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла. … Она должна быть равноценной с другими оценками», — подчеркнул Путин.

Напомним, на этом же заседании СПЧ глава Совета по правам человека и советник президента РФ Валерий Фадеев предложил ввести «интегральную оценку» знаний для выпускников школ.

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Комментарии
14
В д. Гадюкино - дожди.
12 минут
Удивительная неразвитость в области общих знаний. Руководитель. Внука в школу не водит?
Сила в Правде!!
27 минут
совсем плох ничего не знает ничего не помнит...
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