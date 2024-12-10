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Общество «ЕГЭ — стержень образовательной системы». Глава СПЧ предложил ввести «интегральную оценку» знаний для выпускников школ

«ЕГЭ — стержень образовательной системы». Глава СПЧ предложил ввести «интегральную оценку» знаний для выпускников школ

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19 комментариев

Глава Совета по правам человека и советник президента РФ Валерий Фадеев предложил ввести «интегральную оценку» знаний для выпускников школ. Об этом он заявил 10 декабря во время совещания с главой государства Владимиром Путиным.

По мнению Валерия Фадеева, главная проблема в том, что ЕГЭ является вступительными экзаменами в университеты. Выпускники в 11-м классе сосредоточиваются только на тех предметах, которые будут сдавать. Остальные же, например литература или география, провисают у учащихся.

«Нужна некая интегральная оценка выпускников школы. Например, средний балл. Этот балл мог бы высчитываться как средняя оценка, полученная учеником за четверть или полугодие», — отметил Фадеев. По его мнению, этот средний балл должен учитываться при поступлении в университет «наряду с результатами ЕГЭ». Глава СПЧ отметил, что это может стать четвертой оценкой — три экзамена и средний балл. Путин поддержал Фадеева относительно инициативы по введению интегральной оценки. «Согласен полностью, давайте оформим ваше предложение соответствующим образом и проработаем с правительством», — сказал президент России.

Валерий Фадеев также упомянул и о положительных сторонах ЕГЭ.

«Сегодня ЕГЭ — стержень образовательной системы. У ЕГЭ есть очевидные плюсы — одинаковые возможности для всех выпускников школ поступить в любой университет страны», — сказал глава СПЧ. Также он подчеркнул, что одним из преимуществ ЕГЭ является устранение коррупции при поступлении в вузы.

О том, как поступить в вузы в 2025 году с учетом нового порядка приема в университет, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
19
В_Ф
1 час
Опять заявления из параллельной реальности. Они когда-нибудь со своей пирамиды смотрят на то что на самом деле происходит? Или всю "реальность" видят только через бронированные стекла своих лимузинов?
Карабас Барабас
1 час
Странно, почему не предложил экзамен по "разговором о важном" сделать главным в егэ.
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