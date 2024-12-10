Путин поддержал идею сдачи ДНК-материала для участников СВО

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин поддержал предложение ввести обязательную сдачу ДНК-образцов для военнослужащих при подписании контракта. Слова президента РФ прозвучали во вторник, 10 декабря, во время прямой трансляции.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова предложила ввести обязательную процедуру сдачи ДНК-материала для участников спецоперации. Реализация этой идеи могла бы помогать решать вопросы, связанные с отцовством. По словам Белеховой, в комитет поступает «много обращений» по пропавшим без вести в зоне СВО военнослужащим и приходится тратить значительное время на сбор анализов, поиск родственников.

В ответ на это предложение Путин отметил, что идея с ДНК-образцами хорошая, и пообещал обсудить ее со специалистами, которые работают в этой области.

«То, что вы сказали, тоже является очень важным для конкретных людей, для конкретных семей: и установление отцовства, и решение ряда других вопросов, в том числе материального характера, жилищных вопросов. Поэтому обязательно поручу соответствующим структурам, чтобы подумали о том, что вы предложили. Это такие вещи тонкие, но я думаю, что они защищают интересы наших ребят, которые воюют и решают сверхсложные, тяжелые, опасные задачи на линии боевого соприкосновения. Сдача ДНК, мне кажется, это хорошее предложение», — подчеркнул президент России.

Путин добавил, что «поиск лиц, пропавших без вести, — очень важная тема». Президент пообещал проверить то, как организована работа «в отношении семей подобной категории лиц».

Напомним, 21 марта уполномоченная по правам человека в Югре Наталья Стребкова предложила сформировать в Ханты-Мансийском автономном округе банк ДНК и семени мужчин, отправляющихся на СВО. «Данную инициативу мы уже оформили, запускаем ее на федеральной площадке», — отметила она.