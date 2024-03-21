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    В ХМАО могут создать банк спермы участников СВО

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    В Ханты-Мансийском автономном округе могут сформировать банк ДНК и семени мужчин, отправляющихся на СВО. Об этой инициативе сообщила уполномоченная по правам человека в Югре Наталья Стребкова на заседании окружной думы, передает «Коммерсантъ» 21 марта.

    Стребкова призвала депутатов поддержать проект, который, по её словам, важен для продолжения рода военнослужащего.

    «Данную инициативу мы уже оформили, запускаем ее на федеральной площадке», — подчеркнула Стребкова.

    В свою очередь, депутат думы ХМАО Лариса Белоцерковцева отметила, что программа сохранения биоматериала бойцов уже запущена в регионе, однако остается открытым вопрос ее финансирования.

    «Ваша инициатива, она очень важная, чтобы мы могли сохранить биологический материал тех молодых людей, которые уходят на СВО», — сказала она.

    Ранее «Фонтанка» писала, что эксперты согласились считать «гражданских вдов» участников СВО официальными супругами. Предполагается, что в случае смерти или признания участника СВО пропавшим без вести другая сторона брачных отношений имеет право установить факт брака в судебном порядке. Факт нахождения в брачных отношениях будет определяться совместным проживанием не менее трех лет (при наличии ребенка — не менее года) и ведением общего хозяйства.

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