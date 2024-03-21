В ХМАО могут создать банк спермы участников СВО

В Ханты-Мансийском автономном округе могут сформировать банк ДНК и семени мужчин, отправляющихся на СВО. Об этой инициативе сообщила уполномоченная по правам человека в Югре Наталья Стребкова на заседании окружной думы, передает «Коммерсантъ» 21 марта.



Стребкова призвала депутатов поддержать проект, который, по её словам, важен для продолжения рода военнослужащего.



«Данную инициативу мы уже оформили, запускаем ее на федеральной площадке», — подчеркнула Стребкова.



В свою очередь, депутат думы ХМАО Лариса Белоцерковцева отметила, что программа сохранения биоматериала бойцов уже запущена в регионе, однако остается открытым вопрос ее финансирования.

