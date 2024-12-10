Путин пообещал обратить внимание Генпрокуратуры на мошеннические звонки с Украины

Президент России Владимир Путин пообещал обратить внимание Генпрокуратуры РФ на проблему мошеннических звонков с Украины. Об этом глава государства рассказал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, пишет РИА Новости во вторник, 10 декабря.
«Это делают часто государственные органы или структуры, которые находятся под государственным украинским контролем… Обязательно укажу на эту проблему еще раз», — сказал Путин.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, почему сотовые операторы пропускают такие звонки. Так, по словам сотрудника профильного направления в правоохранительных органах, главная проблема заключается в том, что подавляющее большинство звонков мошенники совершают с иностранных номеров, пользуясь инфраструктурой, которая не может контролироваться российскими властями.
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