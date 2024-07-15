Этот номер у вас не пройдет! Почему сотовые операторы пропускают звонки мошенников

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С начала июля суды Петербурга по искам прокуратуры оштрафовали одного за другим двух крупнейших операторов сотовой связи за то, что до их абонентов дозвонились жулики с фальшивых телефонных номеров. Такие штрафы были и раньше, но сейчас иски следуют в районные суды один за другим.



Львиная доля успеха мошенников заключается в их уверенности в безнаказанности. Их жертвы не видят реальных номеров телефона, а полиция не в силах атрибутировать жулика-абонента. Кроме того, представляясь сотрудником Следственного комитета или ФСБ в рамках своей легенды, преступники пользуются подменными номерами, которые совпадают с реальными номерами правоохранительных органов или банков — в зависимости от сценария.



Как это работает Такой технический прием возможен в силу особенности архитектуры современных телефонных сетей, поделился с редакцией сотрудник профильного направления в правоохранительных органах, который по долгу службы глубоко погружен в техническую сторону вопроса.



По его словам, главная проблема в том, что подавляющее большинство звонков мошенники совершают с иностранных номеров, пользуясь инфраструктурой, неподконтрольной российским властям. Разумеется, если бы жертва видела, что звонок от лжеследователя ФСБ или лжесотрудника банка к нему приходит с Украины, из Прибалтики или Китая, никакого доверия бы это не вызвало. Но проблема как раз в этом: человеку показывается мало того что российский номер телефона, так еще и его региона. А иногда и просто городской.



«Это все началось с появлением разных иерархий сетей. У нас есть сотовые, есть местные сети связи, есть так называемый зоновые сети связи. Тарифы на пропуск трафика между этими сетями отличаются, и существенно. Соответственно, когда речь зашла о тарифах на пропуск трафика между сетями разных иерархий, вот тогда уже и начали подменять номера, чтобы когда вызов идет, допустим, с мобильной сети на городскую, это выглядело как вызов внутри одной сети. И эта практика впоследствии сыграла такую вот роль», — вспоминает руководитель BFF «Рустелеком» Юрий Брюквин.



С 2022 года под эгидой Роскомнадзора была запущена система «Антифрод». Ее суть в том, чтобы еще в момент соединения проверять, является ли звонящий абонент реальным или же пользуется подменным номером. Подключенные к системе операторы чисто технически сейчас не могут пропустить такой звонок.



Однако жизнь и телекоммуникационное пространство устроены чуть сложнее, чем их видят чиновники, задумавшие систему «Антифрод». В реальности достаточно мошеннику воспользоваться услугами любого из операторов, не подключившегося к системе, как она оказывается полностью бесполезной. Раз оператор исходящего звонка не передает принимающему вызов оператору данные о реальном номере, обнаружить подмену становится невозможно.



А полностью перестать пропускать такие звонки означает ни много ни мало отключить Россию от международной связи. Ведь убедить иностранных операторов также передавать Роскомнадзору данные о своих абонентах и установить на свои сети российское оборудование — это утопия.

Но и в своем отечестве навести порядок до конца не получается. В России зарегистрированы больше 3 тысяч операторов связи, и далеко не все они подключились к системе «Антифрод» и передают в нее данные о своих абонентах.

«Карать они начали, но удивляет то, что все эти крупные операторы подключены к системе «Антифрод» Роскомнадзора. И если звонки проходят, значит система работает некорректно. Какой тогда смысл обязывать подключаться к «Антифроду», если потом все равно операторы пропускают звонки мошенников? Проверки никакой, по сути, нет, почему — к сожалению, сказать сложно, — сетует глава ИАА Telecomdaily Денис Кусков. — На мой взгляд, должны ситуацию улучшить те новации, которые сейчас делаются: наказания за подмену номера, обязательная привязка договора на обслуживание через «Госуслуги», биометрия для иностранцев, продажи только в салонах самих операторов — все то, что надо было давно сделать, чтобы не продавались «левые» сим-карты на вокзалах и еще где-то. Но в корне на 100% от этого избавиться пока все равно не получится».



Сотрудник профильной правоохранительной структуры в беседе с «Фонтанкой» говорит, что найти намеки на недобросовестность операторов, которые де-факто помогают мошенникам выуживать у россиян деньги, можно.

«Заходим на сайте Россвязи в реестр операторов. Находим по такому-то ИНН определенного небольшого, никому не известного оператора. Видим, что регион его работы — Белгородская область. А владелец — компания в юрисдикции Великобритании. Я сейчас не говорю, что они этим грешат, но просто как пример. У него нет лицензии на международную связь, но если использовать цифровую АТС и пропускать через него звонки, идущие в сети общего пользования, то вполне можно показывать какой угодно номер».

И кого накажут? В городской прокуратуре, которая следит за исполнением операторами требования о блокировке звонков с подменных номеров, «Фонтанке» рассказали, что с начала года уже возбудили 34 дела о таких нарушениях.



Как раз в тех случаях, когда система «Антифрод» не срабатывает и у следователей, расследующих случаи мошенничества, нет возможности получить от оператора жертвы данные о реальном звонящем, прокуратура и возбуждает производства по ст. 13.2.1 КоАП «Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи в случаях, предусмотренных законодательством РФ в области связи».

В районных судах Петербурга в этом году уже принято к рассмотрению 21 такое дело. Для сравнения, за весь прошлый год их было всего 6. Санкция для юрлиц по этой статье — от 600 тысяч рублей до миллиона. Почти все решения — 600 тысяч. Кроме районных судов — в зависимости от процессуальной ситуации — дела по статье 13.2.1 КоАП рассматривают и мировые судьи. Их в Петербурге за год уже накопилось 14 штук. Там операторы в основном получают предупреждения.



Однако очевидно, что такой путь — не решение проблемы и даже не приближает его. По данным прокуратуры, за первые полгода в Петербурге зарегистрировано больше 8,5 тысячи мошенничеств.

«Операторы делают все возможное для технической блокировки таких вызовов антифрод-системами, в том числе ИС «Антифрод», тратят огромные ресурсы на ликбез граждан об изменяющихся сценариях мошенников и призывают абонентов к бдительности. Согласно закону «О связи», операторам, инициирующим вызов, запрещается производить подмену вызывающего номера или принимать на свою сеть вызов с подмененным номером. ИС «Антифрод» была создана для того, чтобы у оператора, принимающего вызов, появилась техническая возможность выявлять такие вызовы, — объясняют в Tele2. — Мы присоединились к ней еще в 2022 году , а с 2019 года на наших сетях работает собственное антифрод-решение. Однако для полного исключения технической возможности подмены номеров в телефонных вызовах необходимо выполнить подключение к системе ИС «Антифрод» всех 100% российских операторов, а их насчитывается около 3 тысяч . На данный момент процесс подключения еще не завершен».



В компании также обратили внимание на эпизоды, когда операторов связи обязывают компенсировать потери гражданам, пострадавшим от мошенников. «Это создает тревожный прецедент, перекладывающий ответственность с гражданина, распоряжающегося своими денежными средствами, и банка, хранящего данные средства, на оператора телефонной связи. Складывается парадоксальная ситуация, когда единственной линией защиты гражданина от мошенников назначается оператор, основной задачей которого является обеспечение связи, а возможности контроля им телефонных соединений строго ограничены законодательством», — говорят в Tele2.



Представители оператора объясняют, почему они не могут ничего противопоставить мошенникам: в случае подмены номеров мошенниками информации об «истинном» вызывающем номере не существует.

Мошеннический вызов рождается за рубежом в виде потока голосового трафика, доходит до территории РФ через Интернет и превращается в телефонный вызов с неким российским телефонным номером. В данной схеме не существует «настоящего» номера, который может указывать на звонившего. Система «Антифрод» не определяет источник трафика, не ищет мошеннические признаки или признаки подмены номера. Она работает по принципу верификации вызовов, т. е . запроса для каждого вызова подтвердить у оператора-владельца нумерации, что данный вызов инициирован именно его абонентом. Отсутствие подтверждения и дает основания считать вызов мошенническим.



«Мы ведем активную борьбу с телефонным мошенничеством через подменные номера. «МегаФон» был среди первых операторов, начавших строить систему взаимной верификации, на технической основе которой затем появилась государственная ИС «Антифрод». Мы активно блокируем звонки с подменой номера, первыми внедрили персонального помощника, который маркирует входящий звонок с незнакомого номера, подключаем к ИС «Антифрод» малых и виртуальных операторов, чтобы лишить мошенников широкой номерной базы для совершения звонков. Ежедневно мы блокируем более 1 млн нежелательных вызовов с подменой номера», — делятся деталями своей борьбы в «МегаФоне».



Там объясняют принцип работы ИС «Антифрод» следующим образом: если оператор Б получает входящий звонок с российским номером, он направляет запрос в систему. Подключенный к ней оператор А проверяет, был ли этот звонок инициирован из его сети. Если вызов не подтверждается, то оператор Б должен его блокировать.



«При этом мошенники находят всё новые способы обмана, на которые мы оперативно реагируем, совершенствуя нашу антифрод-систему. Эта работа ведется постоянно. Для полного решения проблемы необходимо, чтобы все операторы страны, владеющие номерной ёмкостью, подключились к системе», — добавляют в «МегаФоне».



Вместе с тем, наряду с незаконной подменой номеров, такая услуга у операторов существует и совершенно официально.



«Например, у сотовых операторов есть услуга «Мобильная карусель», для того, чтобы контакт-центры, например банковские, могли дозваниваться до абонента. Выглядит она следующим образом. Когда на номер, который сотовый оператор предоставил контакт-центру, приходит много отказов, он попадает в черные списки, в разные базы а-ля «Яндекс.Определитель.Номер», и оператор автоматом подменяет для контакт-центра номер на новый, — удивляется Юрий Брюквин. — Это, вообще, услуга, которая у них есть в документах там, в тарифах и так далее. К примеру, у одного из крупнейших операторов это стоит совершенно официально 1,57 рубля за минуту без НДС».



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

