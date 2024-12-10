Путин рассказал об отказе вводить смертную казнь, несмотря на просьбы

Владимир Путин заявил, что Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий. Слова президента РФ прозвучали во вторник, 10 декабря, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Мы живем в каких реалиях? Проведение специальной военной операции. И не вводим при этом сметной казни, несмотря на то, что, я вас уверяю, <…> у нас значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос. Но мы даже в условиях боевых действий, достаточно таких серьезных боевых действий, не делаем этого шага», — подчеркнул Путин.