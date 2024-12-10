Путин рассказал об отказе вводить смертную казнь, несмотря на просьбы

Владимир Путин заявил, что Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий. Слова президента РФ прозвучали во вторник, 10 декабря, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Мы живем в каких реалиях? Проведение специальной военной операции. И не вводим при этом сметной казни, несмотря на то, что, я вас уверяю, <…> у нас значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос. Но мы даже в условиях боевых действий, достаточно таких серьезных боевых действий, не делаем этого шага», — подчеркнул Путин.
По его словам, России, напротив, принимает решения, направленные на повышение гуманности правосудия страны. «Как я уже сказал, снижаем количество людей в местах лишения свободы», — пояснил президент РФ
Напомним, 26 июня председатель Конституционного суда России Валерия Зорькина опубликовала доклад, в котором говорится, что в России недопустимо возобновление и применение смертной казни. Это твердый «предел» для изменения правовой системы в РФ.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.