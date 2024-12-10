Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

4 м/c,

ю-з.

 767мм 88%
Подробнее
7 Пробки
USD 100,03
EUR 106,20
В Петербурге ищут «Водопад»
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Счастье народа Сирии
Паутина Казанского собора
Чего хотят петербуржцы
Цена «СКА Арены»
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Путин рассказал об отказе вводить смертную казнь, несмотря на просьбы

Путин рассказал об отказе вводить смертную казнь, несмотря на просьбы

414
5 комментариев

Владимир Путин заявил, что Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий. Слова президента РФ прозвучали во вторник, 10 декабря, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Мы живем в каких реалиях? Проведение специальной военной операции. И не вводим при этом сметной казни, несмотря на то, что, я вас уверяю, <…> у нас значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос. Но мы даже в условиях боевых действий, достаточно таких серьезных боевых действий, не делаем этого шага», — подчеркнул Путин.

По его словам, России, напротив, принимает решения, направленные на повышение гуманности правосудия страны. «Как я уже сказал, снижаем количество людей в местах лишения свободы», — пояснил президент РФ

Напомним, 26 июня председатель Конституционного суда России Валерия Зорькина опубликовала доклад, в котором говорится, что в России недопустимо возобновление и применение смертной казни. Это твердый «предел» для изменения правовой системы в РФ.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Garik.Maremanov.1-1
7 минут
Я так понимаю, что подняли пенсионный возраст и начали СВО тоже по просьбам народа.
Ипсилон Ц
3 минуты
о, как жестоко
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Новости компаний
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
Новости компаний
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50
ТОП 5
Новости компаний
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
10 декабря, 15:35
«НАШЕ на скорости»
10 декабря, 15:34
Волонтёрский клуб «Добрый Setl» подводит итоги года и строит планы на будущее
10 декабря, 14:55
Грузовик БАЗ от Концерна «Алмаз — Антей» получил премию «За рулем!» в номинации «Премьера года»
10 декабря, 14:42
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» презентовала свою первую книгу
10 декабря, 13:50
Plus Пулковский: завершаем фасадные работы и поднимаем этажи
10 декабря, 13:11
Холдинг Setl Group вошел в тройку лучших застройщиков
10 декабря, 12:12
Industrial Avenir — к монолитным работам готовы
9 декабря, 17:15
БСПБ поддержал Благотворительный прием в пользу подопечных Марфо-Мариинской обители милосердия
9 декабря, 15:50