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Происшествия СК провел рейд по ресторанам «Токио Сити»

СК провел рейд по ресторанам «Токио Сити»

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17 комментариев

В Петербурге следователи проверили сеть ресторанов «Токио Сити» после случая отравления гостей одного из заведений. Это связано с уголовным делом об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое расследуется по факту госпитализации людей, сообщает 10 декабря пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.

Источник:

Следователи совместно с сотрудниками МВД и Роспотребнадзора проверили 39 ресторанов по всему городу. Согласно официальной информации, cпециалисты Роспотребнадзора нашли нарушения санитарных норм в 22 ресторанах. Материалы, подтверждающие нарушения, направлены в контролирующие органы для дальнейшего разбирательства.

В ходе рейда в 11 заведениях были обнаружены нарушения миграционного законодательства: 41 иностранный гражданин оказался на территории России с нарушениями. В отношении 39 из них составлены административные протоколы, а по двум решается вопрос о выдворении. В отношении трех иностранных граждан возбуждено уголовное дело за использование поддельных документов.

«По ресторанам франчайзи прошла проверка в рамках расследования. Среди общего количества (более 2 500 сотрудников) у 41 человека было выявлено нарушение в сфере режима пребывания на территории РФ, что является личной ответственностью каждого иностранного гражданина, не связано с качеством оказания услуг общественного питания и не входит в зону ответственности работодателя. Со стороны Роспотребнадзора выявлены незначительные нарушения, носящие единичный характер на конкретном объекте проверки, которые были устранены на месте. Все франчайзи оказывают максимальное содействие ходу расследования», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Токио Сити».

Уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг было возбуждено после массового отравления посетителей «Токио Сити» на проспекте Сизова. На плохое самочувствие пожаловались 23 гостя, которые ели там 24 и 25 ноября. Суд признал ООО «Инфинити» (принадлежит «Токио Сити») виновным в нарушении санитарных норм. В рыбе, которую подавали гостям, нашли сальмонеллу и листерии. Рыбную продукцию поставляло ООО «Гавань» — суд приостановил его деятельность на 90 суток, ресторан на Сизова закрыли на месяц. Руководство «Токио» отказалось в дальнейшем работать с «Гаванью».

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Комментарии
17
В_Ф
59 минут
Так это уже даже не двадцатый случай. Никак не реагировали. Неужели кто-то из руководства СК там покушал?
Znatok78
1 час
Пусть в "Чайханы" ещё с обысками зайдут, вот где джек-пот.
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