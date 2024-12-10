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Общество Экс-главу БКФ банка Миримскую приговорили к 19 годам колонии за дачу крупной взятки следователю

Экс-главу БКФ банка Миримскую приговорили к 19 годам колонии за дачу крупной взятки следователю

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5 комментариев

Измайловский районный суд Москвы приговорил экс-владелицу компании «Русский продукт» и бывшую главу Банка корпоративного развития (БКФ) Ольгу Миримскую к 19 годам колонии общего режима со штрафом в 400 миллионов рублей. Ее признали виновной в даче взятки в особо крупном размере и покушении на дачу взятки, сообщает 10 декабря пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

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Кроме того, суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в 55,7 миллиона рублей бывшего следователя Следственного комитета России Юрия Носова. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере от Миримской. Также Носова лишили звания подполковника юстиции и запретили занимать должности в правоохранительных органах в течение десяти лет. 


Как уточняет РБК, Миримскую осудили за дачу взятки в виде двух иномарок на сумму 3,25 млн рублей следователю Следственного комитета Юрию Носову. Носов вел дело против бывшего сожителя экс-главы БКФ, совладельца платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова. Следствие полагает, что за взятку следователь сфальсифицировал обвинение Смирнова в похищении дочери Миримской. В 2016 году Смирнова объявили в розыск, а позже закрыли дело за отсутствием состава преступления. Дочь Миримской вывезли на Кипр и позже вернули матери.

Помимо дачи взятки, в материалах дела содержалось два эпизода — покушений на дачу взятки руководству Пресненского суда Москвы и судьям 9-го Арбитражного апелляционного суда в общем размере 1 млн 250 тыс. долларов за вынесение решения в ее пользу в рамках спора по разделу имущества между ней и ее другим экс-мужем, бывшим топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем.

В 2015 году Ольга Миримская заняла 22-е место в списке Forbes в рейтинге «Богатейшие женщины России». Ее состояние составляло около 100 миллионов долларов. В 2021 году Миримскую задержали по подозрению в даче взятки следователю, который в 2017 году вел дело, по которому бизнесвумен проходила в качестве потерпевшей.

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Комментарии
6
271305072
37 минут
Это пусть большие но просто деньги... А почему за убийство меньше в разы дают??? Или вообще колонию поселение??
firma
53 минуты
19 лет за дачу взятки?! А следователю 11 лет за получение этой взятки? Что-то тут не то..
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