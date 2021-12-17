Экс-участницу списка Forbes задержали по делу о взятке

В Москве по делу о взятке задержана бывшая владелица компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольга Миримская. Об этом 17 декабря пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Следственному комитету.



СК ходатайствует перед судом о заключении ее под стражу. Также ведомство просит арестовать следователя Юрия Носова, его подозревают в получении взятки от Миримской автомобилями. В 2017 году он вел дело, по которому предпринимательница проходила в качестве потерпевшей.



Ольга Миримская в 2015 году занимала 22-е место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes Women. Ее состояние оценивалось в 100 млн долларов.

