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Экс-участницу списка Forbes задержали по делу о взятке

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В Москве по делу о взятке задержана бывшая владелица компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольга Миримская. Об этом 17 декабря пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Следственному комитету.

СК ходатайствует перед судом о заключении ее под стражу. Также ведомство просит арестовать следователя Юрия Носова, его подозревают в получении взятки от Миримской автомобилями. В 2017 году он вел дело, по которому предпринимательница проходила в качестве потерпевшей.

Ольга Миримская в 2015 году занимала 22-е место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes Women. Ее состояние оценивалось в 100 млн долларов.

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Комментарии (2)

А, кто не давал взятки?
Пусть первый кинет в меня камень 👌
Avs7153
Какими нафиг автомобилями? Всегда же, если и брали - исключительно борзыми щенками! (С) Н.В. Гоголь "Ревизор" (1836)
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