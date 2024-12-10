Израильские танки в 20 км от Дамаска, преследование военных и поддержка Эрдогана. Что происходит в Сирии к 10 декабря

Израильские военные у буферной зоны на границе с Сирией Источник: ATEF SAFADI / EPA / TASS







Обстановка в Сирии остается напряженной. Израильские танки находятся на юге страны — в 20 километрах от Дамаска. Лидер сирийской оппозиции Абу Мухаммед Аль-Джулани заявил, что будет добиваться преследования и «справедливого возмездия» для тех, кто причастен «к военным преступлениям». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерениях поддерживать сирийский народ. Собрали главное о событиях в Сирии.

Где израильские танки и в каких районах слышны взрывы

Ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщает, что израильские танки находятся сейчас в 21 км от Дамаска — они расположились на юге Сирии около города Катана. Войска Израиля оккупировали несколько деревень на южном направлении. Al Jazeera сообщает, что во время обстрелов в Дамаске и на прилегающих территориях были слышны взрывы.

Помимо этого, Al Jazeera со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что после нападения израильских военных убиты два человека в городе Даръа. Именно в этот город накануне пыталось попасть большое количество сирийских беженцев после падения режима Асада. Источник из оборонных структур в эфире радио «Галей ЦАХАЛ» сообщил изданию, что на данный момент израильские военные атаковали около 250 военных целей в Сирии. Источник назвал происходящее «одной из крупнейших наступательных операций» в истории израильских военно-воздушных сил.

Что сказал лидер сирийской оппозиции и как продолжают реагировать на происходящее в мире

Лидер сирийской оппозиции Абу Мухаммед Аль-Джулани выступил с заявлением о том, что он и его соратники будут добиваться «справедливого возмездия» для военных и представителей служб безопасности, которые могли быть замешаны в «военных преступлениях». Аль-Джулани уточнил, что к ответственности будут привлечены все, кто причастен «к пыткам сирийского народа». Параллельно этому уже вторые сутки горожане стоят у стен тюрьмы Седная, ожидая каких-либо известий о своих ранее заключенных родственниках. 9 декабря все содержащиеся под стражей в одной из самых страшных тюрем были отпущены представителями сирийской оппозиции.

Вечером во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара не оставит в беде сирийский народ и будет поддерживать страну во время восстановления. «Сирийский народ — наши братья и сестры. Наши дорогие друзья из всех слоев общества и всех вероисповеданий», — сказал Эрдоган во время своего выступления.

Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи осудил вторжение Израиля в буферную зону, а также назвал действия израильских военных «вопиющим нарушением Устава ООН». Его цитирует Al Jazzera. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не планирует выводить войска страны с Голанских высот на границе с Сирией. Он подчеркнул, что Голанские высоты навсегда останутся частью Израиля.

Вечером 9 декабря Министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало своим гражданам, находящимся в Сирии, «до стабилизации ситуации» покинуть страну.

Восемь стран Евросоюза приостановили процесс предоставления убежища сирийцам.

8 декабря в Сирии пал режим уже бывшего президента страны Башара Асада. Позже политик вместе с семьей прилетел в Москву. Асад правил Сирией с 2000 года.

Обновление:

В ЦАХАЛ опровергли информацию о продвижении Израиля к Дамаску. «Израильтяне присутствуют внутри буферной зоны и на позициях близ границы», — заявили в пресс-службе армии.