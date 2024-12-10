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Политика Израильские танки в 20 км от Дамаска, преследование военных и поддержка Эрдогана. Что происходит в Сирии к 10 декабря

Израильские танки в 20 км от Дамаска, преследование военных и поддержка Эрдогана. Что происходит в Сирии к 10 декабря

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68 комментариев

Израильские военные у буферной зоны на границе с Сирией

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Обстановка в Сирии остается напряженной. Израильские танки находятся на юге страны — в 20 километрах от Дамаска. Лидер сирийской оппозиции Абу Мухаммед Аль-Джулани заявил, что будет добиваться преследования и «справедливого возмездия» для тех, кто причастен «к военным преступлениям». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерениях поддерживать сирийский народ. Собрали главное о событиях в Сирии.

Где израильские танки и в каких районах слышны взрывы

Ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщает, что израильские танки находятся сейчас в 21 км от Дамаска — они расположились на юге Сирии около города Катана. Войска Израиля оккупировали несколько деревень на южном направлении. Al Jazeera сообщает, что во время обстрелов в Дамаске и на прилегающих территориях были слышны взрывы.

Помимо этого, Al Jazeera со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что после нападения израильских военных убиты два человека в городе Даръа. Именно в этот город накануне пыталось попасть большое количество сирийских беженцев после падения режима Асада. Источник из оборонных структур в эфире радио «Галей ЦАХАЛ» сообщил изданию, что на данный момент израильские военные атаковали около 250 военных целей в Сирии. Источник назвал происходящее «одной из крупнейших наступательных операций» в истории израильских военно-воздушных сил.

Что сказал лидер сирийской оппозиции и как продолжают реагировать на происходящее в мире

Лидер сирийской оппозиции Абу Мухаммед Аль-Джулани выступил с заявлением о том, что он и его соратники будут добиваться «справедливого возмездия» для военных и представителей служб безопасности, которые могли быть замешаны в «военных преступлениях». Аль-Джулани уточнил, что к ответственности будут привлечены все, кто причастен «к пыткам сирийского народа». Параллельно этому уже вторые сутки горожане стоят у стен тюрьмы Седная, ожидая каких-либо известий о своих ранее заключенных родственниках. 9 декабря все содержащиеся под стражей в одной из самых страшных тюрем были отпущены представителями сирийской оппозиции.

Вечером во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара не оставит в беде сирийский народ и будет поддерживать страну во время восстановления. «Сирийский народ — наши братья и сестры. Наши дорогие друзья из всех слоев общества и всех вероисповеданий», — сказал Эрдоган во время своего выступления.

Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи осудил вторжение Израиля в буферную зону, а также назвал действия израильских военных «вопиющим нарушением Устава ООН». Его цитирует Al Jazzera. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не планирует выводить войска страны с Голанских высот на границе с Сирией. Он подчеркнул, что Голанские высоты навсегда останутся частью Израиля.

Вечером 9 декабря Министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало своим гражданам, находящимся в Сирии, «до стабилизации ситуации» покинуть страну.

Восемь стран Евросоюза приостановили процесс предоставления убежища сирийцам.

8 декабря в Сирии пал режим уже бывшего президента страны Башара Асада. Позже политик вместе с семьей прилетел в Москву. Асад правил Сирией с 2000 года.

Обновление:

В ЦАХАЛ опровергли информацию о продвижении Израиля к Дамаску. «Израильтяне присутствуют внутри буферной зоны и на позициях близ границы», — заявили в пресс-службе армии.

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Комментарии
69
Ганс-Дитрих Геншер
2 часа
Например, сразу несколько несколько уроженцев Сирии легализовались в России, как переводчики: паспорта им были выданы в посольстве, а зарегистрированы они в Тульской и Воронежской областях. Но всех их выдают номера телефонов, которые записаны на арабском, по именам членов семьи Башара Асада. Некоторые плюсом ко всему ещё и засветились на автомобилях близких экс-президента: например, за рулём чёрного «Porsche Cayenne» уже бывшего главы дамасского отделения Главного управления безопасности Сирии Хафеза Маклюфа (имя с таким написанием фигурирует в РФ). Полковник приходится двоюродным братом Башару Асаду. Хафез Маклюф в марте 2015 года лично стал обладателем нежилого помещения 605М на 60 этаже одной из башен по адресу Пресненская набережная 8, строение 1, площадью почти 220 квадратных метров. На парковке брату Башара Асада изначально принадлежало два машиноместа, но со временем их оказалось мало — уже в 2021 году он докупил себе дополнительные места. Кроме 11 офисных помещений (на столько поделён объект 605М), силовик и брат Асада уже в сентябре того же года завладел квартирой в клубном доме на улице Климашкина (район Улицы 1905 года) площадью более 300 «квадратов». По этому адресу фигурируют и дети полковника. Судя по всему — это и есть новый дом для семьи Маклюф. Там же в собственности у Хафеза имеется гараж. А в октябре он же стал обладателем ещё одной квартиры с более скр
Klaustrofobik
2 часа
Очередной умопомрачительный успех геостратега.
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