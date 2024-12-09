От Финляндии до Греции: уже восемь стран ЕС перестали предоставлять убежище сирийцам

Как сообщила 9 декабря Иммиграционная служба Финляндии, в стране временно приостановлено принятие решений о предоставлении убежища для сирийцев. При этом заявления о предоставлении убежища продолжают приниматься.

Как уточняет Der Spiegel, это связано с неопределённостью политической ситуации в Сирии. Миграционные чиновники считают, что в нынешних условиях любые решения о предоставлении убежища не будут иметь «твердой основы».

«Фонтанка» писала, что накануне в Сирии пал режим Башара Асада, чья семья правила страной 50 лет. В этот день стало известно, что экс-президент покинул Сирию. Как выяснилось позднее, Россия ему предоставила убежище. Сейчас ситуацию в Сирии контролирует вооружённая оппозиция. Подробнее о том, что происходит в республике на сегодняшний день, можно прочитать в нашем материале.