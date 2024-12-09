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Общество От Финляндии до Греции: уже восемь стран ЕС перестали предоставлять убежище сирийцам

От Финляндии до Греции: уже восемь стран ЕС перестали предоставлять убежище сирийцам

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16 комментариев

Восемь стран Европейского Союза приостановили рассмотрение заявлений на убежище от граждан Сирии после падения режима Башара Асада.

Как сообщила 9 декабря Иммиграционная служба Финляндии, в стране временно приостановлено принятие решений о предоставлении убежища для сирийцев. При этом заявления о предоставлении убежища продолжают приниматься.

Аналогичные меры, кроме Финляндии, ввели еще семь стран Европейского Союза: Германия, Франция, Австрия, Греция, Дания, Норвегия и Швеция.

Как уточняет Der Spiegel, это связано с неопределённостью политической ситуации в Сирии. Миграционные чиновники считают, что в нынешних условиях любые решения о предоставлении убежища не будут иметь «твердой основы».

«Фонтанка» писала, что накануне в Сирии пал режим Башара Асада, чья семья правила страной 50 лет. В этот день стало известно, что экс-президент покинул Сирию. Как выяснилось позднее, Россия ему предоставила убежище. Сейчас ситуацию в Сирии контролирует вооружённая оппозиция. Подробнее о том, что происходит в республике на сегодняшний день, можно прочитать в нашем материале.

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Комментарии
16
Игорь Протасов
2 часа
Сириец вполне может сойти за афганца... или за представителя любой другой ближневосточной угнетённой нации :-)
266963985
13 минут
Гы-гы-гы. Не за это боролись сирийские террористы.
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