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Общество Рынок недвижимости в Петербурге вырастет до 180 млрд рублей по итогам 2024 года

Рынок недвижимости в Петербурге вырастет до 180 млрд рублей по итогам 2024 года

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5 комментариев

Объём инвестиций в недвижимость в Петербурге за текущий год составит около 180 млрд рублей, 10 декабря предварительные итоги на рынке подвела консалтинговая компания NF Group.

В общем объёме сделок по России, который, по прогнозам, может достичь 1,1 трлн рублей, доля рынка Петербурга соответствует 16℅.

Эксперты отмечают небольшое снижение год к году (201,3 млрд рублей), однако подчёркивают, что показатели существенно выше результатов, зафиксированных до 2023 года, что позволяет судить об устойчивой привлекательности региона для инвесторов.

Доля площадок под девелопмент в структуре инвестиций в 2024 году выросла до 47% (95–96 млрд руб.), что почти вдвое превышает показатели 2020 года (24℅). Это, по мнению экспертов, указывает на усиление девелоперов.

Среди объектов коммерческой недвижимости ожидают лидирующие позиции складского сегмента с долей 17℅ и объёмом привлечённых средств в 20-32 млрд рублей.

На долю офисной и гостиничной недвижимости, по прогнозам, придется по 15%, или около 26-28 млрд рублей. Отмечается, что доля гостиничной недвижимости приросла год к году на 255%, ключевыми стали сделки по приобретению объектов премиального уровня: Four Seasons Lion Palace St. Petersburg, Airportcity Plaza 4* и Crown Hotel St. Petersburg. Сделки по приобретению БЦ Space, БЦ «Аэропортсити» и БЦ «Премиум» стали крупнейшими в офисном сегменте.

Ожидается, что в 2025 году объем инвестиций составит 140–160 млрд рублей, он в равных долях придётся на объекты коммерческой недвижимости и площадки под девелопмент.

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Комментарии
5
gatsby55
1 час
Но это в прошлом. Теперь новая реальность. Да и 180 млрд - это ни о чем. Одна квартира может стоит 0,5-1 млрд.
Klaustrofobik
1 час
Всё хорошо прекрасная маркиза.
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