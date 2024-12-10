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Политика Нарышкин: Россия близка к достижению целей СВО

Нарышкин: Россия близка к достижению целей СВО

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116 комментариев

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о близости России к достижению целей спецоперации. Он отметил, что ВСУ находятся на грани развала, а украинский режим полностью нелигитимен. Слова Нарышкина приводит журнал «Разведчик» 10 декабря.

По словам главы СВР, стратегическая инициатива принадлежит России на всех направлениях. «На фронте ситуация не в пользу Киева», — подчеркнул Нарышкин.

Он также коснулся темы дальнейшей эскалации конфликта со стороны запада. Глава СВР полагает, что она не только не приведет к «истощению России», но и приблизит «стратегическое поражение» США и Великобритании. «Несмотря на санкции и кражу наших суверенных активов, российская экономика демонстрирует рост, ускоренными темпами развивается импортозамещение, в том числе в высокотехнологичных отраслях», — подчеркнул Нарышкин.

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Комментарии
118
gatsby55
1 час
Сколько ни говори "мёд" - во рту слаще не станет.
михаил.ру
1 час
и такая дребедень каждый день
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